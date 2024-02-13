بالفيديو الكويت والبحرين أخوة وثيقة



جلسة المباحثات شهدت استعراض مسيرة العلاقات الوثيقة المتميزة بين البلدين ومختلف جوانب التعاون الثنائي

صاحب السمو وملك البحرين بحثا التطورات الإقليمية والدولية

استقبال ملكي للأمير .. وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى يُقلِّد سموه قلادة الشيخ عيسى بن سلمان من الدرجة الممتازة ويهدي سموه السيف البحريني



تشديد على أهمية احترام العراق سيادة الكويت.. ورفض ادعاءات أي طرف بحقوق في «الدرة» أو المنطقة المغمورة بين الكويت والسعودية

ملك البحرين قلّد الأمير قلادة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة وأهداه «السيف البحريني» الأمير والملك حمد بن عيسى استعرضا تعزيز مسيرة مجلس التعاون



عقدت بقصر الصخير جلسة المباحثات الرسمية بين الكويت ومملكة البحرين الشقيقة ترأس فيها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجانب الكويتي فيما ترأس أخوه الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة الجانب البحريني.

هذا، وقد تم خلال جلسة المباحثات استعراض مسيرة العلاقات الأخوية الوثيقة المتميزة التي تربط الكويت ومملكة البحرين ومختلف جوانب التعاون الثنائي القائم بين البلدين بما يدعم ويعزز علاقات الأخوة الراسخة والصلات المتينة ووشائج القربي والمحبة التي تجمع الشعبين الشقيقين ويحقق المزيد من تطلعاتهما المشتركة نحو التقدم والازدهار والنماء.

كما تناولت المباحثات خلال هذه الزيارة التاريخية السعي نحو المزيد من الشراكة لتوسعة أطر العمل لدعم وتعزيز مسيرة الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي وأبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة عدد من الأمور في ضوء مستجدات الأحداث والتطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية. وهنأ صاحب السمو الأمير أخاه صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين الشقيقة بالذكرى الثالثة والعشرين لميثاق العمل الوطني، سائلا المولى تعالى أن يديم على المملكة وشعبها العزيز التطور والرخاء تحت قيادة أخيه صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين الشقيقة.

وساد جلسة المباحثات جو ودي جسد روح الأخوة التي تتميز بها العلاقة بين البلدين الشقيقين ورغبتهما المشتركة في المزيد من التعاون والتنسيق في مختلف الأصعدة.

حضر جلسة المباحثات أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه، حفظه الله ورعاه.

هذا، وقلد الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة أخاه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد قلادة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة (القلادة) تقديرا لجهود سموه ودوره البارز في توطيد العلاقات الثنائية وتوثيق الأواصر التاريخية بين البلدين الشقيقين، وذلك في قصر الصخير بالعاصمة البحرينية المنامة.

كما قام الملك بإهداء سموه هدية تذكارية (السيف البحريني) بهذه المناسبة.

وعلى شرف صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه أقام أخوه الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة مأدبة غداء في قصر الصخير بالعاصمة البحرينية المنامة، وذلك بمناسبة زيارة دولة لسموه لمملكة البحرين الشقيقة. وأقيمت بقصر الصخير مراسم الاستقبال الرسمية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وذلك بمناسبة زيارة دولة لسموه لمملكة البحرين الشقيقة.

وتوجه سموه وأخوه الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة في موكب رسمي إلى قصر الصخير، حيث رافقتهما كوكبة من الخيالة، واصطف على جانبي الطريق عدد من طلاب وطالبات مملكة البحرين، رافعين أعلام البلدين الشقيقين وقامت مجموعة من الفرق الشعبية بأداء العرضة البحرينية.

وعند وصول الموكب إلى قصر الصخير قامت الفرق العسكرية بنفخ الأبواق، وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بقدوم سموه ثم تم عزف السلام الوطني للكويت والسلام الملكي لمملكة البحرين.

هذا، وغادر صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه عصر أمس العاصمة المنامة بمملكة البحرين الشقيقة، وذلك بعد زيارة دولة.

وكان في مقدمة مودعي سموه على أرض المطار أخوه الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.

كما كان في وداع سموه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة، وسمو الشيخ محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة رئيس الحرس الوطني البحريني، وسمو الشيخ عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة الممثل الشخصي للملك، وسمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة ممثل الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وسمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ورئيس الهيئة العامة للرياضة، والشيخ خالد بن أحمد بن سلمان آل خليفة رئيس الديوان الملكي، والمشير ركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين ورئيس بعثة الشرف المرافقة الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين، وسفيرنا لدى مملكة البحرين الشيخ ثامر الجابر، وسفير مملكة البحرين لدى الكويت صلاح علي المالكي. رافقت سموه السلامة في الحل والترحال. وكان صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه وصل ظهر أمس إلى العاصمة المنامة بمملكة البحرين الشقيقة، وذلك في زيارة دولة.

هذا، وقد قام سرب من الطائرات العسكرية البحرينية بمرافقة طائرة سموه فوق الأجواء البحرينية.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه على أرض المطار أخوه الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.

كما كان في استقبال سموه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة، وسمو الشيخ محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة رئيس الحرس الوطني البحريني، وسمو الشيخ عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك، وسمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وسمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ورئيس الهيئة العامة للرياضة، والشيخ خالد بن أحمد بن سلمان آل خليفة رئيس الديوان الملكي، والمشير ركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، ورئيس بعثة الشرف المرافقة الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين، وسفيرنا لدى مملكة البحرين الشيخ ثامر الجابر وسفير مملكة البحرين لدى الكويت صلاح المالكي.

هذا، ورافق سموه وفد رسمي يضم كلا من الشيخ علي الخليفة والشيخ علي الجابر والشيخ خليفة عبدالله الجابر والشيخ جابر مبارك العبدالله والشيخ سلمان الحمود والشيخ عزام الصباح والشيخ فواز سعود الناصر وكبار المسؤولين بالديوان الأميري. رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.

وكان صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه غادر أرض الوطن متوجها إلى مملكة البحرين الشقيقة، وذلك في زيارة دولة. وقد كان في وداع سموه على أرض المطار سمو نائب الأمير الشيخ د.محمد الصباح ورئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وسمو الشيخ ناصر المحمد ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله، وسمو الشيخ صباح الخالد، وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف، والشيخ فهد اليوسف رئيس مجلس الوزراء بالإنابة، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.عماد العتيقي وكبار المسؤولين بالدولة.