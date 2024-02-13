مديرية الأمن العام تحذر وتهيب بالمواطنين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - دعت مديرية الأمن العام ونظراً لما ستشهده المملكة من حالة عدم استقرار جوي متوقعة إلى ضرورة الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول خاصة بالمناطق الجنوبية .



وأكدت المديرية على التأني عند القيادة لا سيما أنه من المتوقع هطول زخات رعدية من الأمطار بمشيئة الله، وقد تكون غزيرة أحياناً حسب النشرات الجوية الصادرة لافتة إلى ضرورة الابتعاد عن التجمعات المائية تجنباً لخطر السقوط فيها، وعدم المجازفة بقطعها سيراً على الأقدام أو بالمركبات.

وأهابت المديرية بضرورة اتباع السلوك الآمن عند استخدام وسائل التدفئة وعدم تركها مشتعلة عند النوم، وتوفير التهوية المناسبة للمنازل.

و أكدت على عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة لذلك.

بدورها قالت ادارة الارصاد الجوية انه سيطرأ يوم غد الاربعاء إنخفاض ملموس على الحرارة، الأجواء باردة، وغائمة، مع هطول زخات من المطر بين الحين والاخر في اغلب من المناطق، قد تكون غزيرة احيانا خاصة في شمال ووسط المملكة مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة.