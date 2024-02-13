تغير مفاجئ وحاد في حالة الطقس منخفض قبرصي يقترب من المملكة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص يوم غد الأربعاء ويستمر تأثيره على مختلف المناطق لغاية يوم السبت وفق الأرصاد الجوية.



وقالت الأرصاد لـ "الوكيل الاخباري" إن المنخفض سيؤثر على الشمال والوسط والجنوب بأمطار غزيرة ومتفرقة بين الحين والآخر مصاحبة لتساقط حبات البرد والرعد.

وبالتفاصيل يطرأ يوم الاربعاء إنخفاض ملموس على الحرارة، الأجواء باردة، وغائمة، مع هطول زخات من المطر بين الحين والاخر في اغلب من المناطق، قد تكون غزيرة احيانا خاصة في شمال ووسط المملكة مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، والرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.



ويوم الخميس تكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا، ومع ساعات الظهيرة تتحول الاجواء الى غائمة ويتجدد هطول المطر في العديد من المناطق، ويتوقع ان تكون الهطولات غزيرة احياناً في بعض المناطق خاصة في جنوب المملكة بما فيها مدينة العقبة ويصحبها الرعد وتساقط زخات البرد مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والاماكن المنخفضة بما فيها مدينة العقبة، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

ويوم الجمعة يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، الأجواء باردة وغائمة جزئيا الى غائمة، مع هطول الامطار في العديد من المناطق تكون غزيرة احيانا في الاجزاء الغربية من المملكة بما فيها العقبة قد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد احيانا، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة .