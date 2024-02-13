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الإذاعة الإسرائيلية: نتنياهو أوفد سكرتيره الشخصي لمحادثات القاهرة

2/13/2024 7:08:46 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشفت إذاعة إسرائيل الرسمية "كان" أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أوفد سكرتيره مع وفد إسرائيل لمحادثات القاهرة للتأكد من تقيد رئيس الموساد بتفويضه.
وكانت القناة 12 الإسرائيلية قالت إن الوفد الإسرائيلي بقيادة رئيس الموساد ديفيد برنيع، غادر القاهرة دون مؤشر على حدوث تقدم.

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