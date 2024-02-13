الإذاعة الإسرائيلية: نتنياهو أوفد سكرتيره الشخصي لمحادثات القاهرة

الإذاعة الإسرائيلية: نتنياهو أوفد سكرتيره الشخصي لمحادثات القاهرة
التاريخ
2/13/2024 7:08:46 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشفت إذاعة إسرائيل الرسمية "كان" أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أوفد سكرتيره مع وفد إسرائيل لمحادثات القاهرة للتأكد من تقيد رئيس الموساد بتفويضه.
وكانت القناة 12 الإسرائيلية قالت إن الوفد الإسرائيلي بقيادة رئيس الموساد ديفيد برنيع، غادر القاهرة دون مؤشر على حدوث تقدم.
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