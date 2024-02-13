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الأمم المتحدة تحذر: غزو رفح سيقود إلى مذبحة

2/13/2024 7:08:46 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حذرت الأمم المتحدة الثلاثاء، من اجتياح عسكري إسرائيلي محتمل لرفح، قائلة إن الهجوم قد "يؤدي إلى مذبحة" في المدينة الواقعة في جنوب قطاع غزة المكتظة بما يزيد على مليون نازح.
وتقول إسرائيل إنها تريد إخراج مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) من مخابئهم في رفح وتحرير المحتجزين الإسرائيليين هناك، وإنها تخطط لإجلاء المدنيين الفلسطينيين المحاصرين.

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