الأمم المتحدة تحذر: غزو رفح سيقود إلى مذبحة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حذرت الأمم المتحدة الثلاثاء، من اجتياح عسكري إسرائيلي محتمل لرفح، قائلة إن الهجوم قد "يؤدي إلى مذبحة" في المدينة الواقعة في جنوب قطاع غزة المكتظة بما يزيد على مليون نازح.
وتقول إسرائيل إنها تريد إخراج مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) من مخابئهم في رفح وتحرير المحتجزين الإسرائيليين هناك، وإنها تخطط لإجلاء المدنيين الفلسطينيين المحاصرين.
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