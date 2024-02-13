غارات إسرائيلية تستهدف بلدات عدة بجنوب لبنان

غارات إسرائيلية تستهدف بلدات عدة بجنوب لبنان
التاريخ
2/13/2024 7:08:45 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شنت القوات الإسرائيلية الجوية مساء الثلاثاء، غارات استهدفت أطراف بلدتي حولا والهبارية ومنطقة جبل بلاط جنوبي لبنان.
أكدت وسائل إعلام لبنانية أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارة جوية استهدفت بالصواريخ أطراف راشيا الفخار والهبارية بالتزامن مع قصف مدفعي.
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