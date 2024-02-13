فرنسا تفرض عقوبات على 28 مستوطنا متطرفا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أنها فرضت عقوبات على 28 مستوطنا إسرائيليا متطرفاً، ارتكبوا أعمال عنف بحق فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قالت الوزارة في بيان، إن المستوطنين المتطرفين صدر في حقهم منع إداري بأن يكونوا موجودين على الأراضي الفرنسية، مشددة على أنها تعمل على إقرار عقوبات على المستوى الأوروبي على المستوطنين الذين يرتكبون أعمال عنف.
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