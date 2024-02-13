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فرنسا تفرض عقوبات على 28 مستوطنا متطرفا

2/13/2024 3:12:55 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أنها فرضت عقوبات على 28 مستوطنا إسرائيليا متطرفاً، ارتكبوا أعمال عنف بحق فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.


ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قالت الوزارة في بيان، إن المستوطنين المتطرفين صدر في حقهم منع إداري بأن يكونوا موجودين على الأراضي الفرنسية، مشددة على أنها تعمل على إقرار عقوبات على المستوى الأوروبي على المستوطنين الذين يرتكبون أعمال عنف.

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