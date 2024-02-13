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مجلس إربد يبحث مع مستثمرين معيقات القطاع الصناعي

2/13/2024 3:12:55 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بحث مجلس محافظة إربد مع مستثمرين في مدينة الحسن الصناعية والسايبر سيتي، اليوم الثلاثاء، المعيقات التي تواجه القطاع الصناعي، خصوصا التخلص من النفايات في قطاعي الألبسة والمواد التموينية.


وقال رئيس المجلس خلدون بني هاني، بحضور مدير مدينة الحسن الصناعية هاني ذبابات، ونائب رئيس المجلس منير غرايبة، إن المجلس يضع إمكاناته المتاحة لخدمة القطاع الصناعي ومعالجة الاشكاليات التي تواجهه، انطلاقا من أهميته في رفد الاقتصاد الوطني وتشغيل الأيدي العاملة.

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