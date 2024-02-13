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بحث التعاون بين جامعتي العلوم والتكنولوجيا وبيروت العربية

2/13/2024 3:12:54 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور خالد السالم، خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، رئيس جامعة بيروت العربية الدكتور وائل عبد السلام، وأمين عام الجامعة الدكتور عمر حوري، سبل التعاون والتشاركية في المجالات البحثية والأكاديمية بين الجانبين.


وأكد السالم حرص الجامعة على مد جسور التعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية العربية، وتبادل الخبرات والمعارف بينها، بما يعود بالنفع على الجانبين في المجالات الأكاديمية والبحثية المشتركة.

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