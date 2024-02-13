بحث التعاون بين جامعتي العلوم والتكنولوجيا وبيروت العربية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور خالد السالم، خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، رئيس جامعة بيروت العربية الدكتور وائل عبد السلام، وأمين عام الجامعة الدكتور عمر حوري، سبل التعاون والتشاركية في المجالات البحثية والأكاديمية بين الجانبين.
وأكد السالم حرص الجامعة على مد جسور التعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية العربية، وتبادل الخبرات والمعارف بينها، بما يعود بالنفع على الجانبين في المجالات الأكاديمية والبحثية المشتركة.
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