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بايدن يشكر الملك ويؤكد أهمية الحفاظ على الوضع الراهن بالقدس

2/13/2024 3:12:54 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصدر البيت الأبيض، بيانًا صحفيًا اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع جلالة الملك عبد الله الثاني بالرئيس الأمريكي جو بايدن.
وتحدث جلالته وبايدن عن العلاقات الدبلوماسية القائمة منذ 75 عاما بين الولايات المتحدة ومملكة الأردن والشراكة والصداقة الدائمة بين البلدين.
ووفقًا للقراءة، ناقش المجتمعان آخر التطورات في قطاع غزة وأكدا على التزامهما بالعمل معا من أجل التوصل إلى نهاية دائمة لهذه الأزمة.

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