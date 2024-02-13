بايدن يشكر الملك ويؤكد أهمية الحفاظ على الوضع الراهن بالقدس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصدر البيت الأبيض، بيانًا صحفيًا اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع جلالة الملك عبد الله الثاني بالرئيس الأمريكي جو بايدن.
وتحدث جلالته وبايدن عن العلاقات الدبلوماسية القائمة منذ 75 عاما بين الولايات المتحدة ومملكة الأردن والشراكة والصداقة الدائمة بين البلدين.
ووفقًا للقراءة، ناقش المجتمعان آخر التطورات في قطاع غزة وأكدا على التزامهما بالعمل معا من أجل التوصل إلى نهاية دائمة لهذه الأزمة.
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