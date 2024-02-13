التعمري يوجه رسالة عاجلة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال نجم المنتخب الوطني الأردني، ونادي مونبلييه الفرنسي، موسى التعمري، إن العلاقة بين الشعب واللاعبين في الأردن والعراق وقطر أكبر وأعمق وأوثق، وقضايا الأُمّة أهم وأكبر من كل شيء مضى.
وأضاف التعمري، في منشور عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك اليوم ، " طوينا صفحة كأس آسيا بإيجابياتها وسلبياتها، قدر الله وما شاء فعل.. المُناكفات بين الجماهير الأردنية والقطرية والعراقية نتمنى أن لا تخرج عن الروح الرياضية والإنجرار وراء فتنة "الذباب الاعلامي والالكتروني" فالعلاقة بين الشعب واللاعبين في الأردن والعراق وقطر أكبر وأعمق وأوثق، وقضايا الأُمّة أهم وأكبر من كل شيء مضى، تركيزنا وهدفنا في المرحلة القادمة فقط هو تجاوز تصفيات كأس العالم بدعم الجماهير الأردنية العظيمة".
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