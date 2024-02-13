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التعمري يوجه رسالة عاجلة

2/13/2024 3:12:54 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال نجم المنتخب الوطني الأردني، ونادي مونبلييه الفرنسي، موسى التعمري، إن العلاقة بين الشعب واللاعبين في الأردن والعراق وقطر أكبر وأعمق وأوثق، وقضايا الأُمّة أهم وأكبر من كل شيء مضى.
وأضاف التعمري، في منشور عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك اليوم ، " طوينا صفحة كأس آسيا بإيجابياتها وسلبياتها، قدر الله وما شاء فعل.. المُناكفات بين الجماهير الأردنية والقطرية والعراقية نتمنى أن لا تخرج عن الروح الرياضية والإنجرار وراء فتنة "الذباب الاعلامي والالكتروني" فالعلاقة بين الشعب واللاعبين في الأردن والعراق وقطر أكبر وأعمق وأوثق، وقضايا الأُمّة أهم وأكبر من كل شيء مضى، تركيزنا وهدفنا في المرحلة القادمة فقط هو تجاوز تصفيات كأس العالم بدعم الجماهير الأردنية العظيمة".

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