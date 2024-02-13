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سموتريتش يؤخر دخول شحنة طحين إلى غزة

2/13/2024 3:12:54 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقل موقع والا الإسرائيلي عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يؤخر دخول شحنة طحين ممولة أميركيا إلى غزة.
وأضاف الموقع أن تأخير دخول الطحين إلى غزة انتهاك لالتزام قطعه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للرئيس الأميركي جو بايدن قبل أسابيع.

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