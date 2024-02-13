سموتريتش يؤخر دخول شحنة طحين إلى غزة

سموتريتش يؤخر دخول شحنة طحين إلى غزة
التاريخ
2/13/2024 3:12:54 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقل موقع والا الإسرائيلي عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يؤخر دخول شحنة طحين ممولة أميركيا إلى غزة.
وأضاف الموقع أن تأخير دخول الطحين إلى غزة انتهاك لالتزام قطعه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للرئيس الأميركي جو بايدن قبل أسابيع.
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