عملية مزدوجة لكتائب القسام - بيان

عملية مزدوجة لكتائب القسام - بيان
التاريخ
2/13/2024 3:12:53 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مقاتليها تمكنوا من السيطرة على طائرة استطلاع من طراز "سكاي لارك" شرق حي الزيتون بمدينة غزة.
وأضافت كتائب القسام "استهدفنا ناقلة جند صهيونية شمال خان يونس وفور وصول قوة لإنقاذهم استهدفنا ناقلة جند ثانية".
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