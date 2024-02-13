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عملية مزدوجة لكتائب القسام - بيان

2/13/2024 3:12:53 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مقاتليها تمكنوا من السيطرة على طائرة استطلاع من طراز "سكاي لارك" شرق حي الزيتون بمدينة غزة.
وأضافت كتائب القسام "استهدفنا ناقلة جند صهيونية شمال خان يونس وفور وصول قوة لإنقاذهم استهدفنا ناقلة جند ثانية".

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