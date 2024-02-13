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الملك لوزير خارجية أمريكا: ضرورة إنهاء الحرب على غزة

2/13/2024 3:12:53 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني لدى لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة.
كما أكد جلالته أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره خاصة الدول الكبرى والمؤثرة لمنع اتساع الصراع في الإقليم.

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