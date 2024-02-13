الملك لوزير خارجية أمريكا: ضرورة إنهاء الحرب على غزة

الملك لوزير خارجية أمريكا: ضرورة إنهاء الحرب على غزة
التاريخ
2/13/2024 3:12:53 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني لدى لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة.
كما أكد جلالته أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره خاصة الدول الكبرى والمؤثرة لمنع اتساع الصراع في الإقليم.
MENAFN13022024000208011052ID1107848258
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.