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قوات الاحتلال تحتل مقر الأونروا في خان يونس

2/13/2024 3:12:53 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن قوات إسرائيلية تحتل مقر وكالة الأونروا في خان يونس، وهو موقع محمي ولا معلومات عما يجري هناك.

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