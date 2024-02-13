قوات الاحتلال تحتل مقر الأونروا في خان يونس

قوات الاحتلال تحتل مقر الأونروا في خان يونس
التاريخ
2/13/2024 3:12:53 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن قوات إسرائيلية تحتل مقر وكالة الأونروا في خان يونس، وهو موقع محمي ولا معلومات عما يجري هناك.
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