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تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

2/13/2024 3:12:53 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يطرأ إنخفاض ملموس على الحرارة، الأجواء باردة، وغائمة، مع هطول زخات من المطر بين الحين والاخر في اغلب من المناطق، قد تكون غزيرة احيانا خاصة في شمال ووسط المملكة مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، والرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.


ليـــلاً: تضعف فرصة هطول المطر تدريجيا، وتصبح الأجواء اكثر برودة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.


التحذيرات:
- خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه وجريانها في الاودية و المناطق المنخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة.
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية العالية.
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

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