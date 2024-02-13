الرفاعي: اللاجئون هم جوهر القضية الفلسطينية ومؤامرة إنهاء الاونروا قديمة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN / قال د. سمير الرفاعي مفوض الأقاليم الخارجية في حركة فتح وسفير دولة فلسطين في سوريا، إن اللاجئين هم جوهر القضية الفلسطينية، وإن مؤامرة انهاء الاونروا قديمة، والوجود السياسي للاونروا مهم استنادا لقرار تأسيسها.

وأضاف الرفاعي خلال ندوة سياسية بعنوان "التحديات والتهديدات التي تواجه الأونروا": أن أولى محاولات انهاء الأونروا كانت عام 1949 من خلال محاولات توطين اللاجئين عبر مساعد وزير الخارجية الأميركي الذي عرض على دول المنطقة آنذاك توطين اللاجئين في عدة دول، وفشلت المحاولة فيما استمرت مشاريع إنهاء الوكالة.

وأكد أن 432 ألف لاجئ في سوريا يتلقون خدمات من الاونروا، وفي لبنان يتلقى 175 ألف لاجئ الخدمات، وتعرضت المنشآت والمدارس التابعة للأونروا لأضرار، وما زالت 110 مدارس تعمل في سوريا، وأدت الأزمة في سوريا إلى هجرة ما يعادل 250 ألف فلسطيني خارجها، منهم 16 الف لاجئ فلسطيني وصلوا الى لبنان.

وتابع د. الرفاعي: ساعدت الاونروا الفلسطينيين في سوريا ولبنان بشكل كبير، ولا زال اللاجئين يتلقون مبلغ 60 دولار للفرد كل 3 أشهر في ظل الوضع الكارثي والازمة في هاتين الدولتين.

وشارك في الندوة التي دعا لها معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي ودائرتي شؤون المغتربين وشؤون اللاجئين في منظمة التحرير والتحالف الدولي لأصدقاء فلسطين، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، ومدير عام معهد فلسطين اللواء حابس الشروف، ووزير العدل محمد شلالدة، ووكيل دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أنور حمام.

وأكد الشروف على خطورة وقف الدعم للأونروا في ظل التحديات التي تعاني منها فلسطين والدول التي تؤوي اللاجئين الفلسطينيين.

وأشار إلى أن الدول التي أوقفت دعم الوكالة تخرق قرار محكمة العدل الدولية الخاص بضمان وصول المساعدات إلى النازحين في قطاع غزة، وبارتكاب جرائم حرب بسبب وقف المساعدات الإنسانية والإغاثية. ولفت أن الندوة تهدف إلى بحث أسباب قرار وقف الدعم والبعد القانوني له.

من جهته، قال أبو يوسف إن الهدف الاستراتيجي من القرار هو إلغاء عمل الاونروا في سبيل شطب حق العودة وتصفية قضية اللاجئين، وتأتي ضمن المحاولات القديمة الجديدة لخلق مؤسسات بديلة عن "الأونروا".

كما وأشار إلى أن العالم لم يتحدث عن استشhاد 154 شhيدا من العاملين في الأونروا"،

ولا عن استهداف منشآت الوكالة ومؤسساتها، ولا عن مصادقة

لجنة في "الكنيست" الإسرائeلية على وقف عمل "الأونروا" في القدس.

وأشار إلى أن حق عودة اللاجئين ركيزة من ثوابتنا الوطنية، وقضية مركزية لمنظمة التحرير منذ تأسيسها، وهو جوهر القضية الفلسطينية ويشكل قاعدة للأمن والسلام في المنطقة. موضحًا أن المؤسسات الدولية فشلت في وقف اطلاق النار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وطالب بضرورة مساءلة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه كل الآليات القانونية، لأن إفلاتها من المساءلة ينذر باستمرار جرائمها بحق شعبنا.داعيا إلى ضرورة مواصلة الجهود لوقف العدوان على شعبنا، وضمان ادخال المساعدات، ورفض مخططات التهجير القسري، مطالبا المجتمع الدولي أن يقوم بمسؤولياته في انهاء الاحtلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.

من جانبه، قال شلالدة، إن قرار وقف المساعدات للأونروا هو عقاب جماعي ومشاركة في جريمة الإبادة الجماعية ويناقض التدابير المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية، وأن تعمد تجويع المدنيين تشكل جريمة حرب موضحا أن وقف التمويل هو تصفية لقضية اللاجئين الشاهد الوحيد على جريمة النكبة.

وأضاف: يجب البحث في الآليات القانونية لمساءلة إسرائيل على أفعالها وأعمالها غير المشروعة كدولة قائمة بالاحتلال، والذي يعتبر اسرائيل المسؤولة عن تسهيل عودة اللاجئين الى منازلهم..

وتابع أن الاعتراف بالنكبة واجب دولي وإنساني وإنكار حق العودة جريمة، داعيا المجتمع الدولي لمطالبة إسرائيل بتنفيذ القرار 194.

وأوضح شلالدة أنه وبعد استصدار القرار 194 أنشأت الاونروا ولجنة التوثيق الدولية المكونة من أمريكا وفرنسا وتركيا والمسؤولة عن تسهيل عودة اللاجئين والتي أنهت اعمالها في الستينات، داعيا إلى ضرورة اصدار تشريع فلسطيني لحصر ممتلكات الشعب الفلسطيني بهدف رفع دعاوى في المحاكم الدولية ضد اسرائeل.

من جهته، قال حمام إن استهداف الأونروا استهداف تقليدي، وهي التي اريد لها منذ تأسيسها أن تكون أداة للتوطين والدمج وبفشل ذلك جرى استهدافها أكثر من مرة على مدار 75 عاما الماضية.

وأضاف

انه عمل 17 مفوض عام في الأونروا وعلمت إسرائeل على شيطنة المؤسسة ومحاولات بالعنف، وتعمل الآن على اضعاف عملها، واستبدال الاونروا بأي سلطة مدنية يتم انشائها.

وتابع: ان المؤسسات الدولية ومنها الاونروا تشكل الحماية للمواطنين، إلى جانب دورها الإغاثي، فهي التي وثقت العدوان وجرائم الاحt.لال في قطاع غزة وشكلت جزءا مهما في ملف القضية التي رفعتها جنوب افريقيا ضد إسرائeل بتهمة ارتكابها جريمة الإبادة الجماعية.

وأوضح أن الميزانية السنوية للأونروا هي مليار و600 مليون دولار، وأنه بتعليق 17 دولة التمويل الإضافي بسبب العدوان ستكون الاونروا غير قادرة على أداء عملها وهذا ما يؤثر على خدماتها في فلسطين وفي مخيمات سوريا والأردن ولبنان.

وأشار إلى أن دائرة شؤون اللاجئين راسلت الدول الـ 17 التي علقت تمويلها للأونروا، وطالبتهم بالعدول عن القرار.