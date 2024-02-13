فرنسا تفرض عقوبات على مستعمرين لتورطهم في أعمال عنف ضد فلسطينيين

MENAFN - Palestine News Network ) باريس /PNN /أعلنت وزاة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على 28 مستعمرا إسرائيليا متطرفا، لتورطهم في هجمات وأعمال عنف ضد مواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان، إن الأشخاص الثمانية والعشرين "صدر بحقهم منع إداري بالتواجد على الأراضي الفرنسية"، مشددة على أنها تعمل على "إقرار عقوبات على المستوى الأوروبي" على المستعمرين الذين يرتكبون أعمال عنف.

وأضافت "تؤكد فرنسا إدانتها لهذا العنف غير المقبول. وكما قلنا في مناسبات عدة، تقع على السلطات الإسرائيلية مسؤولة وضع حد له ومحاكمة مرتكبيه".

وأضافت الخارجية الفرنسية "الاستيطان غير قانوني بموجب القانون الدولي ويجب أن يتوقف. استمراره لا يتوافق مع إنشاء دولة فلسطينية لها مقومات البقاء، والتي هي الحل الوحيد الذي يمكّن الإسرائيليين والفلسطينيين من العيش جنبا إلى جنب بسلام وأمن".

ولم يتمكن الاتحاد الأوروبي بعد من التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن، بسبب معارضة دول مثل المجر وتشيكيا، بحسب مصادر دبلوماسية.

وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد أعلنت أمس الاثنين، فرض عقوبات على أربعة مستعمرين متطرفين هاجموا بـ"عنف" فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الخارجية البريطانية إن هذه العقوبات تفرض قيودا مالية وقيود لمكافحة العنف المستمر الذي يمارسه المستعمرون ويهدد استقرار الضفة.

كما فرضت الولايات المتحدة الأميركية في الاول من الشهر الجاري إجراء مماثلا.

وخلال عام 2023 نفذا قوات الاحتلال وميليشيات المستعمرين 12161 اعتداء بحق المواطنين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بينها 9751 اعتداء نفذتها قوات الاحتلال، و2410 اعتداءات نفذتها ميليشيات المستعمرين، و206 اعتداءات مشتركة بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.