«الشارقة للدفاع عن النفس» يثمن إنجازات لاعبيه ويبحث خطط المشاركات المقبلة

بحث مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، الاستعداد الأمثل للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة، وثمن فوز لاعبي النادي بعدد متميز من الميداليات في مشاركتهم في البطولات الدولية الأخيرة التي أقيمت داخل وخارج الدولة، جاء ذلك في الاجتماع الشهري الذي أقيم برئاسة أحمد عبدالرحمن العويس وأعضاء المجلس، وناقش المجتمعون فيه عدداً من الأمور المهمة ومنها بحث الأنشطة الرياضية والمجتمعية سواء كان بتنظيمها أو المشاركة فيها، كما ثمن مجلس الإدارة الجهود التي بذلها المدربون واللاعبون والإداريون ومهدت لإنجازات متميزة حققها النادي في المشاركة في البطولات التي أقيمت في الفترة الماضية وخاصة رياضة الجوجيتسو، إلى جانب حث وتشجيع اللاعبين في جميع الألعاب على تحقيق إنجازات رياضية تليق بمكانة النادي التي تميزه محلياً وعالمياً.

ودعا رئيس مجلس الإدارة، إلى ضرورة دراسة جدوى المشاركات المقبلة وأهدافها بما يسهم في تعزيزها على المستويين الفني والإداري وضرورة الاستعداد الأمثل لها بشكل سابق، كما بحث المجلس إمكان تنظيم عدد من الفعاليات الرياضية الكبرى في فترات الإعداد للموسم المقبل لتوفير فرص الاحتكاك للاعبين وتوفير العوامل الأخرى.

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