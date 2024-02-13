Wednesday, 14 February 2024 12:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«الشارقة للدفاع عن النفس» يثمن إنجازات لاعبيه ويبحث خطط المشاركات المقبلة

2/13/2024 3:00:45 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بحث مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، الاستعداد الأمثل للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة، وثمن فوز لاعبي النادي بعدد متميز من الميداليات في مشاركتهم في البطولات الدولية الأخيرة التي أقيمت داخل وخارج الدولة، جاء ذلك في الاجتماع الشهري الذي أقيم برئاسة أحمد عبدالرحمن العويس وأعضاء المجلس، وناقش المجتمعون فيه عدداً من الأمور المهمة ومنها بحث الأنشطة الرياضية والمجتمعية سواء كان بتنظيمها أو المشاركة فيها، كما ثمن مجلس الإدارة الجهود التي بذلها المدربون واللاعبون والإداريون ومهدت لإنجازات متميزة حققها النادي في المشاركة في البطولات التي أقيمت في الفترة الماضية وخاصة رياضة الجوجيتسو، إلى جانب حث وتشجيع اللاعبين في جميع الألعاب على تحقيق إنجازات رياضية تليق بمكانة النادي التي تميزه محلياً وعالمياً.

ودعا رئيس مجلس الإدارة، إلى ضرورة دراسة جدوى المشاركات المقبلة وأهدافها بما يسهم في تعزيزها على المستويين الفني والإداري وضرورة الاستعداد الأمثل لها بشكل سابق، كما بحث المجلس إمكان تنظيم عدد من الفعاليات الرياضية الكبرى في فترات الإعداد للموسم المقبل لتوفير فرص الاحتكاك للاعبين وتوفير العوامل الأخرى.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN13022024000110011019ID1107848116

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث