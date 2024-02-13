Wednesday, 14 February 2024 12:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تعادل الوحدة والشارقة في الجولة 13 من دوري أدنوك للمحترفين

2/13/2024 3:00:45 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعادل الوحدة والشارقة إيجابياً 1-1، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم، على أرضية ستاد آل نهيان، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع الشارقة رصيده إلى 23 نقطة، ويحافظ على مركزه رابعاً في جدول الترتيب، بينما وصل الوحدة إلى النقطة 21 في المركز الخامس مؤقتاً.

انتهى الشوط الأول بتقدم الوحدة بهدف نظيف من توقيع الإيراني أحمد نور الله بعدما وصلته الكرة داخل المنطقة وسدد بيسراه في شباك حارس الشارقة في الدقيقة 31.

ولم يستفد الشارقة من استحواذه على الكرة، وغابت الفرص الحقيقية باستثناء فرصة وحيدة مؤكدة أهدرها ميراليم بيانيتش بعدما سدد الكرة من داخل الست ياردات بجوار القائم بغرابة في الدقيقة 21.

تحسن أداء الفريقين الهجومي في شوط المباراة الثاني، وتصدى حارسا الفريقين لأهداف محققة، عندما أبعد عادل الحوسني حارس الشارقة هدفين من باكاييف وعمر خريبين في الدقيقتين 49 و77، وتألق راشد علي حارس العنابي وأنقذ فريقه في الدقيقة 62 بعدما تصدى لانفراد صريح أمام المهاجم عثمان كمارا.

وتمكن الشارقة من إدراك التعادل عن طريق سيباستيان تيغالي الذي سجل في مرمى فريقه السابقة برأسية رائعة أرسلها الحسن صالح من جهة اليسار في الدقيقة 63.
حاول كل فريق خطف هدف الفوز وسنحت أكثر من فرصة للتسجيل، وسدد أحمد نور الله قذيفة بعيدة المدى علت العارضة بقليل في الدقيقة 79، ومرت الدقائق المتبقية دون جديد لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN13022024000110011019ID1107848115

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث