تعادل الوحدة والشارقة في الجولة 13 من دوري أدنوك للمحترفين

تعادل الوحدة والشارقة إيجابياً 1-1، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم، على أرضية ستاد آل نهيان، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع الشارقة رصيده إلى 23 نقطة، ويحافظ على مركزه رابعاً في جدول الترتيب، بينما وصل الوحدة إلى النقطة 21 في المركز الخامس مؤقتاً.

انتهى الشوط الأول بتقدم الوحدة بهدف نظيف من توقيع الإيراني أحمد نور الله بعدما وصلته الكرة داخل المنطقة وسدد بيسراه في شباك حارس الشارقة في الدقيقة 31.

ولم يستفد الشارقة من استحواذه على الكرة، وغابت الفرص الحقيقية باستثناء فرصة وحيدة مؤكدة أهدرها ميراليم بيانيتش بعدما سدد الكرة من داخل الست ياردات بجوار القائم بغرابة في الدقيقة 21.

تحسن أداء الفريقين الهجومي في شوط المباراة الثاني، وتصدى حارسا الفريقين لأهداف محققة، عندما أبعد عادل الحوسني حارس الشارقة هدفين من باكاييف وعمر خريبين في الدقيقتين 49 و77، وتألق راشد علي حارس العنابي وأنقذ فريقه في الدقيقة 62 بعدما تصدى لانفراد صريح أمام المهاجم عثمان كمارا.

وتمكن الشارقة من إدراك التعادل عن طريق سيباستيان تيغالي الذي سجل في مرمى فريقه السابقة برأسية رائعة أرسلها الحسن صالح من جهة اليسار في الدقيقة 63.

حاول كل فريق خطف هدف الفوز وسنحت أكثر من فرصة للتسجيل، وسدد أحمد نور الله قذيفة بعيدة المدى علت العارضة بقليل في الدقيقة 79، ومرت الدقائق المتبقية دون جديد لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

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