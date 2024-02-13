لجنة تأمين الفعاليات تتفقد الإجراءات الأمنية لـ «مونديال الشاطئية»

تفقد اللواء راشد خليفة الفلاسي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة بشرطة دبي، عضو لجنة تأمين الفعاليات بدبي، الملعب الخاص ببطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2024، والذي تم بناؤه خصيصاً للبطولة في حي دبي للتصميم، لاستضافة البطولة على مدار 11 يوماً، وذلك في الفترة الممتدة من 15 وحتى 25 من شهر فبراير المقبل، وبمشاركة 16 منتخباً من أفضل منتخبات العالم.

ورافق اللواء، العميد مصبح الغفلي نائب مدير الإدارة العامة لشؤون الطوارئ بالوكالة، والعميد نبيل عبدالله الرضا مدير إدارة الطوارئ، وعدد من الضباط والشركاء الداخليين والخارجيين.

وناقش اللواء الفلاسي في التفقد، الإجراءات الأمنية الخاصة بتأمين النسخة الـ12 من بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية، مؤكداً أهمية الاستعداد للحدث والعمل بروح الفريق الواحد؛ للظهور بأفضل صورة تبرز السمعة الريادية لإمارة دبي في استضافة وتنظيم وتأمين أكبر الأحداث والفعاليات العالمية المختلفة.

وكانت قرعة البطولة التي جرت في أكتوبر الماضي، أسفرت عن عدة مواجهات قوية في الدور الأول الذي يضم 4 مجموعات تتنافس في كل منها 4 منتخبات، وتليها أدوار ربع النهائي ونصف النهائي والمباراة الختامية.

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