50 مليون فرنك أفريقي وفيلا لكل لاعب..مكافآت مجزية بالجملة لمنتخب ساحل العاج البطل

حصل لاعبو ساحل العاج ومدربهم إيميرس فاييه على مكافآت مادية مجزية وفيلات خلال مراسم احتفالية في القصر الجمهوري بمناسبة تتويجهم بكأس فريقيا لكرة القدم التي أقيمت على أرضهم.

وتغلب منتخب "الفيلة" على نيجيريا 2-1 في المباراة النهائية الأحد حاصدًا اللقب القاري للمرة الثالثة.

وحصل كل فرد من أفراد الفريق على 50 مليون فرنك أفريقي (82152 دولارًا) وفيلا بنفس القيمة.

في المقابل، حصل المدرب فاييه على 100 مليون فرنك أفريقي لقيامه بتغيير لافت بعد أن حل بدلا من الفرنسي جان-لوي غاسيه المقال من منصبه في منتصف البطولة بعد الهزيمة الثقيلة 0-4 في دور المجموعات أمام غينيا الاستوائية.

وقال الرئيس العاجي الحسن واتارا "لقد جلبتم السعادة لجميع العاجيين، برافو، برافو".

كما تم منح جميع اللاعبين الوسام الوطني، وهو أعلى وسام في البلاد.

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