الإمارات جاهزة لنسخة استثنائية للدوري العالمي للكاراتيه

بدأت اللجنة المنظمة لبطولة الدوري العالمي للكاراتيه للشباب والناشئين وتحت 21 عاماً، المقرر إقامتها بضيافة الإمارات، وتحديداً في مدينة الفجيرة، في وضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق المنافسات في الفجيرة خلال الفترة من 22 حتى 25 من فبراير الجاري.

ومن المتوقع أن يصل عدد المشاركين في البطولة، إلى رقم قياسي، في ظل الإبقاء على باب الاشتراك مفتوحاً أمام الراغبين في المشاركة في النسخة التي تعتبر واحدة من المحطات المهمة على مستوى العالم.

ورحب اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، في كلمته على موقع الاتحاد الدولي، بكل المشاركين بالحدث، بقوله: نعدكم بتنظيم استثنائي للبطولة، ونرحب بكل المشاركين في النسخة التي تحتضنها الفجيرة، والتي تمثل استضافتها تأكيداً على التزام الإمارات بتعزيز نمو وتطور رياضة الكاراتيه، اغتنم الفرصة لأعرب عن الشكر للاتحاد الدولي على دعمه للعبة، وثقته في مقدرة أبناء الإمارات على استضافة حدث مرموق، ونعدكم بتنظيم حدث استثنائي يظل عالقاً في الأذهان.

تعاون كبير

ومن جانبه، قال الدكتور عبدالله البادي، الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات للكاراتيه، المنسق العام للبطولة: تم عقد العديد من الاجتماعات خلال الفترة الماضية، للوقوف على كل الترتيبات الخاصة بالبطولة، وهناك تعاون كبير من جميع الجهات حتى تخرج النسخة بالشكل اللائق، ليس فقط من الناحية التنظيمية، بل الفنية أيضاً، في ظل المنافسة الكبيرة بين اللاعبين واللاعبات لتجميع النقاط من أجل التقدم في التصنيف العالمي، أملاً بالحصول على بطاقة التأهل لدورة الألعاب الأولمبية للشباب في السنغال 2026، حيث تعتبر البطولة، أولى الجولات لتجميع النقاط المؤهلة لأولمبياد الشباب لحين إقرار الاتحاد الدولي للكاراتيه آلية التأهل.

وأضاف الدكتور البادي قائلاً: ارتفاع عدد المشاركين في البطولة يؤكد رغبة اللاعبين واللاعبات للتواجد في النسخة الثانية بالفجيرة، في ظل النجاح الباهر الذي شهدته النسخة الماضية، وأن نجوم مستقبل اللعبة في العالم سيتوافدون على الفجيرة، أملاً في أن تكون نقطة انطلاقة مهمة في مسيرتهم، وأنه من المتوقع أن تشهد الفجيرة سباقاً مميزاً بين الجميع.

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