كلباء يخطف تعادلاً بطعم الفوز أمام ضيفه خورفكان في مباراة الديربي

خطف اتحاد كلباء تعادلاً " متأخراً " بطعم الفوز أمام خورفكان خلال مباراة ديربي الساحل الشرقي

التي أقيمت بملعب كلباء وشهدت تقدم خورفكان بالهدف الأول عن طريق البرازيلي لورينسي في الدقيقة 62 من ضربة رأس

مخادعة استقرت في اقصى الزاوية اليسرى لمرمى النمور وفي الوقت بدل الضائع استطاع كلباء التعديل عن طريق البديل احمد عامر الذي اطلق صاروخية استقرت في الزاوية 90 لمرمى حارس خورفكان احمد الحوسني ليكسب كل فريق نقطة رفعت رصيد خورفكان الى 14 نقطة في المركز العاشر

وكلباء الى 13 نقطة في المركز الحادي عشر ،وشهد

الوقت الإضافي من الشوط الأول طرد حكم المباراة احمد عيسى درويش لمدافع خورفكان عمر سعيد في الدقيقة 45+1 .

منذ انطلاقة اللقاء وضحت رغبة الضيوف في احراز هدف مبكر يريح الاعصاب ويساعد اللاعبين في خوض اللقاء بأريحية وقبل اكتمال الدقيقة الأولى لبداية الديربي ، وجد محمد عوض الله مهاجم خورفكان فرصة على طبق من ذهب وهو في وضعية جيدة داخل منطقة الست ياردات لكنه سدد الكرة " ضعيفة " في أحضان حارس كلباء عيسى الهوتي .

واستمر إيقاع اللعب سريعاً بين الجانبين مع افضلية لخورفكان مع اعتماد كلباء على المرتدات دون اهتزاز الشباك والتي ظلت عصية على مهاجمي كل

فريق ، وشهدت الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول

اشهار حكم المباراة احمد عيسى درويش للبطاقة الحمراء لمدافع خورفكان عمر سعيد اِثر

تدخله "العنيف " ضد اللاعب الإيراني مهدي قائدي نجم نمور كلباء لينتهي

شوط اللعب الأول بتعادل سلبي .

مع انطلاقة شوط المدربين كشر نمور كلباء عن انيابهم وضربوا حصاراً محكماً على جهة خورفكان الذي دخل الشوط الثاني بعشرة لاعبين ويجرب الإيطالي بيسا لاعب كلباء حظه ويقوم بأطلاق تسديدة صاروخية تعامل معها حارس خورفكان احمد الحوسني ببراعة في الدقيقة 57 .وعكس مجريات اللعب تمكن البرازيلي لورينسي مهاجم خورفكان من خطف هدف التقدم من ضربة رأسية خدع بها حارس كلباء في الدقيقة 62 هدف زاد من حرارة المباراة ،واهدر بيسا فرصة التعديل بعد ان سدد الكرة بطريقة غريبة خارج الخشبات الثلاثة ، وصدت قائم خورفكان كرة البديل احمد عامر القوية التي نفذها من ضربة ثابتة ، لكن احمد عامر عاد و تمكن من تسجيل هدف التعادل الغالي في اخر دقيقة من الزمن الإضافي المقدر بتسعة دقائق ليجنب فريقه الهزيمة أمام خورفكان وتنتهي المباراة بتعادل إيجابي بهدف .

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