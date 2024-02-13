15 لقطة تلفت الأنظار وتُثير الجدل في كأس آسيا

حفلت نهائيات كأس آسيا التي اختتمت في قطر قبل أيام، وتوج بلقبها العنابي القطري على حساب المنتخب الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدف، بالعديد من الأحداث والمواقف التي لفتت الأنظار وأثارت الجدل، وكان من أبرزها، استبعاد علي مبخوت نجم منتخب الإمارات من التشكيلة الأساسية وهو ما أثار جدلاً كبيراً تضاعف بجلوسه في المدرجات وخروجه من القائمة نهائياً، كما كان احتفال لاعبي الأردن بطريقة أكل «المنسف» الوجبة الأشهر في الأردن في مباراة النشامى والعراق، محل جدل كبير بين جماهير المنتخبين، إلى جانب طرد أيمن حسين مهاجم العراق بعد احتفاله في المباراة نفسها وبالطريقة ذاتها، وهناك ابتسامة الألماني كلينسمان مدرب كوريا بعد إحراز ماليزيا هدف التعادل في مرمى فريقه.

احتفال



وكعادته دوماً في المناسبات الكبرى، حرص علي البليهي مدافع المنتخب السعودي على إثارة الجدل واحتفاله «بالبالون» الأخضر عقب إحرازه هدف الفوز على شقيقه المنتخب العُماني، ولكن ما فعله البليهي ربما لا يساوي شيئاً إذا ما قورن بما فعله مدربه الإيطالي مانشيني في مباراة كوريا والسعودية حينما غادر الملعب قبل انتهاء ركلات الترجيح، وكذلك فرضت المشادة والاشتباك بالأيدي بين المدرب حسن عموتة ولاعب المنتخب الأردني الدردور نفسها وكانت حديث الإعلام وخاصة الأردني وانتهت الحادثة باستبعاد اللاعب من المنتخب وإعادته للأردن.

منشطات

وشهدت مباراة النهائي بين المنتخبين القطري والأردني، وحدها خمسة أحداث لافتة للنظر مثيرة للجدل أولها ركلات الجزاء الثلاث التي احتسبها الحكم الصيني لمصلحة العنابي، كما جاء احتفال أكرم عفيف نجم قطر بهدفه الأول غريباً وغير مألوف فقد أخرج ورقة كوتشينة ظهر «جوكر» على جهتها والمقابلة تحمل حرف «S» في الوجه الآخر وهو الحرف الأول من اسم زوجة نجم المنتخب القطري التي تحمل الجنسية الكويتية، كما شهدت البطولة ارتداء مشعل برشم حارس قطر نظارة شقيقه معتز برشم بطل الوثب العالي الشهير من أجل الاحتفال بالكأس وسط فرحته العارمة، كما حرص حسن الهيدوس قائد منتخب قطر على ارتداء «البشت» قبل حمل الكأس على طريقة ميسي في كأس العالم 2022.

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