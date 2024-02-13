رابطة الدوري الإنجليزي توافق على صفقة بيع 25% من أسهم مانشستر يونايتد

وافقت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز على صفقة شراء السير جيم راتكليف لنسبة 25% من أسهم نادي مانشستر يونايتد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن نادي مانشستر يونايتد ينتظر موافقة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وأضافت أن مصادر داخل النادي تؤكد أن الصفقة تسير بشكل إيجابي نحو إتمامها.

وكان راتكليف رئيس شركة "إينوس" أعلن عشية الاحتفالات بأعياد الميلاد أنه وافق على شراء 25% من أسهم مانشستر يونايتد وضخ استثمارات بقيمة 300 مليون دولار.

وأجرى راتكليف سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي النادي الإنجليزي وشركائه في الأيام الأخيرة.

كما التقى أيضا بعدد من قادة الروابط الجماهيرية ومسؤولي المدينة وعمدة مانشستر آندي بورنهام.

وكان راتكليف حاضرا عند النصب التذكاري لكارثة ميونخ في الأسبوع الماضي.

وافادت تقارير أن راتكليف بصدد البدء في خطة إصلاح شاملة تتضمن تعزيز صفوف الفريق بأربعة صفقات جديدة لمساعدة إيريك تين هاج في التأهل بالفريق لدوري أبطال أوروبا.

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