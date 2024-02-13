رابطة الدوري الإنجليزي توافق على صفقة بيع 25% من أسهم مانشستر يونايتد

(MENAFN
- Al-Bayan)
وافقت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز على صفقة شراء السير جيم راتكليف لنسبة 25% من أسهم نادي مانشستر يونايتد.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن نادي مانشستر يونايتد ينتظر موافقة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.
وأضافت أن مصادر داخل النادي تؤكد أن الصفقة تسير بشكل إيجابي نحو إتمامها.
وكان راتكليف رئيس شركة "إينوس" أعلن عشية الاحتفالات بأعياد الميلاد أنه وافق على شراء 25% من أسهم مانشستر يونايتد وضخ استثمارات بقيمة 300 مليون دولار.
وأجرى راتكليف سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي النادي الإنجليزي وشركائه في الأيام الأخيرة.
كما التقى أيضا بعدد من قادة الروابط الجماهيرية ومسؤولي المدينة وعمدة مانشستر آندي بورنهام.
وكان راتكليف حاضرا عند النصب التذكاري لكارثة ميونخ في الأسبوع الماضي.
وافادت تقارير أن راتكليف بصدد البدء في خطة إصلاح شاملة تتضمن تعزيز صفوف الفريق بأربعة صفقات جديدة لمساعدة إيريك تين هاج في التأهل بالفريق لدوري أبطال أوروبا.
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