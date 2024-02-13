الوصل يحسم الديربي بالفوز على النصر بهدف الكوري هيون ويعزز صدارته للدوري

عزز الوصل صدارته لدوري أدنوك للمحترفين بوصوله إلى 33 نقطة، بعد فوزه على ضيفه النصر في "الديربي" بهدف دون مقابل، سجله جونغ سيونغ هيون في الدقيقة 73، من عمر مباراتهما على ملعب إستاد زعبيل مساء اليوم، ضمن مواجهات الجولة 13 للمسابقة، بينما توقف رصيد النصر عند 15 نقطة، وظل في المركز التاسع في جدول ترتيب أندية الدوري.

وبدأ الشوط الأول بأداء حماسي وسريع ووسط أجواء جماهيرية جميلة، وواجه غابياديني لاعب النصر، حارس مرمى الوصل خالد السناني، وسددها ضعيفة بين يدي الحارس في الدقيقة 3، ولعبت عرضية سريعة وصلاوية من الجانب الأيمن، ومرت الكرة بغرابة شديدة من أمام الجميع بما فيهم هاريس مهاجم الوصل، الذي كان يقف وحيدا في مواجهة المرمى بالدقيقة 12، وحاول فابيو دي ليما وضع كرة وصلاوية بذكاء في الزاوية الأرضية لمرمى النصر، ولكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 25، وسدد علي صالح كرة مفاجئة للوصل في الدقيقة 28، وأمسكها أحمد شامبيه حارس النصر بتمكن كامل.

ونظم النصر هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 37، ووصلت الكرة إلى اغوديلو الذي سدد الكرة بغرابة شديدة بعيداً عن مرمى الوصل، وأجرى النصر تغيير اضطراري بخروج غابياديني للإصابة في الدقيقة 41، واستلم النصراوي عادل تاعرابت الكرة وانفرد بمرمى الوصل في الدقيقة 44، وحاول لعب الكرة من فوق رأس السناني، لكنها ذهبت ضعيفة وأمكسها حارس الوصل بسهولة، ثم سدد تاعرابت كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع، وتولت عارضة مرمى الوصل التصدي للكرة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ونشط الوصل وضغط هجومياً مع انطلاقة الشوط الثاني، وقابله النصر بتركيز دفاعي جيد، وتوالت الركلات الركنية لمصلحة الوصل، في ترجمة واضحة لاستحواذ الوصل، وألغى الحكم هدفاً سجله الكوري جونغ سيونغ هيون للوصل في الدقيقة 73، بداعي التسلل بإشارة من الحكم المساعد، ثم عاد الحكم وأحتسبه بعد العودة إلى تقنية الفيديو، لتشتعل أجواء اللقاء، مع نشاط النصر بحثاً عن التعادل، وسدد تاعرابت كرة وأمسكها السناني بسهولة في الدقيقة 84، ثم كرة أخرى وحولها دفاع الوصل إلى ركنية في الدقيقة 85، ولعب الوصل هجمة مرتدة سريعة في الوقت بدل الضائع، وانتهت عند البديل ديالو الذي سددها بجوار القائم الأيسر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز