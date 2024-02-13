بعد تعافيه من تمزق في العضلة الخلفية..محمد صلاح يعود لتدريبات ليفربول فيديو

(MENAFN
- Al-Bayan)
عاود النجم المصري محمد صلاح تدريباته مع ناديه ليفربول الثلاثاء وذلك بعد تعافيه من تمزق في العضلة الخلفية خلال مشاركته مع منتخب بلاده في كأس أمم افريقيا لكرة القدم والتي اسدل الستار عليها في ساحل العاج الاحد، بحسب ما اعلن ناديه.
وتعرض صلاح للاصابة منتصف يناير وغاب عن المباريات الثماني الاخيرة لفريقه بسبب ارتباطه مع منتخب بلاده ثم بداعي الاصابة التي تعرض لها لدى تواجده مع الفراعنة خلال المباراة ضد غانا (2-2) في دور المجموعات في 18يناير.
وتأتي عودة صلاح في وقت ممتاز نظرا للبرنامج المضغوط لليفربول خلال الشهر الحالي حيث يخوض نهائي كأس الرابطة الانجليزية ضد تشلسي اواخر الشهر الحالي بالاضافة الى الدوري ومسابقة كأس انجلترا.
يذكر ان صلاح هو هداف ليفربول هذا الموسم برصيد 18 هدفا في مختلف المسابقات.
كما عاد الى تدريبات الثلاثاء الحارس البرازيلي اليسون والمدافع جو غوميز بعد ان غابا عن المباراة الاخيرة في الدوري ضد بيرنلي بداعي المرض.
ويلتقي ليفربول مع برنتفورد في الدوري الانجليزي الممتاز السبت المقبل.
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