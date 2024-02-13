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بعد أنباء رحيله إلى ريال مدريد..زيدان يُثير الشكوك حول مستقبل كيليان مبابي

2/13/2024 3:00:43 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أثار الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد السابق، المزيد من الشكوك حول مصير مواطنه كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان لكرة القدم.

وينتهي عقد مبابي (25 عاما) مع الفريق الباريسي بنهاية الموسم الجاري، وسط أنباء تفيد باحتمالية انتقاله إلى ريال مدريد، في صفقة انتقال حر.

وقال زيدان في تصريحات نقلها موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي وفقاً لروسيا اليوم: "سنرى ما سيحدث.. في الوقت الحالي، الأمر ليس لي صلة به".

وعن احتمالية انتقال مبابي لريال مدريد، قال زيدان: "نتحدث عن ذلك كثيرا، لكننا لا نعرف ما سيحدث".

يذكر أن مبابي رفض الانتقال عدة مرات إلى ريال مدريد منذ عام 2017، بسبب عروض باريس سان جيرمان الضخمة من الناحية المالية.

وتطرق زيدان للحديث عن الإنجليزي جود بيلينغهام المتألق مع ريال مدريد، هذا الموسم، قائلا: "أنا أشيد كثيرا بقدرات جود بيلينغهام، إنه أمر لا يصدق، ويقوم بأشياء مذهلة".

وأتم: "الآن نريده أن يفوز بالألقاب مع ريال مدريد، هذه هي أمنيتي خلال الفترة المقبلة".

ورحل زين الدين زيدان عن تدريب ريال مدريد في صيف 2021، ولم يتول تدريب أي فريق حتى الآن.

وارتبط اسم المدرب الفرنسي بتولي تدريب نادي باريس سان جيرمان، كما سبق له وأن طلب التعاقد مع مبابي عندما كان مدربا في ريال مدريد.

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