أيقظ قدراتك

كل إنسان منا مسؤول عن نفسه وتصرفاته وإدراكه وسلوكياته، فعندما تدرك قدراتك حتما سوف تحاول استغلالها فلا تضيع وقتك في اللوم والنقد والمقارنة، هؤلاء القتلة الثلاث إن سمحت لهم أن يقاتلوك سوف تزداد قوتهم وقد يضيع وقتك، لذلك بدلاً من أن تضيع وقتك في اللوم والنقد وتحاول تغيير سلوكك من أجل الآخرين، حاول أن تطور من نفسك وتغير من سلوكك أنت، أنت تتحمل مسؤولية نفسك وقراراتك؛ فالحياة إدراك وقبول وقرار واختيار، كلها قادرة على إيقاظ قدراتك.

أسوق لكم قصة ملك كان يريد أن يعرف هل الرعايا مسؤولون عن أنفسهم أم لا، فأمر الحراس أن يضعوا صخرة كبيرة في منتصف الطريق ليعرف كيف يتصرف الناس معها وكانت الصخرة ثقيلة لا يستطيع شخص بمفرده أن يحملها، مرّ أول شخص وعندما وجد الصخرة نزل وأخذ يشتم الصخرة والبلد والناس ثم أخذ طريقا آخر، ثم جاء آخر وعندما وجد الصخرة نزل وحاول أن يدفعها عن الطريق فلم يستطع فشتم وانصرف، ثم جاء الثالث وحاول أن يبعدها وفكر كيف يبعدها عن الطريق فأحضر قطعة من الخشب ولكنها انكسرت فاستنجد بالناس حتى يساعدوه وهكذا استطاعوا دفعها عن الطريق؟ وهنا ظهر له شخص من بين الاشجار وأعطاه مكافأة مجزية، فسأله الرجل: هل أنت الملك؟ قال الملك: نعم، أنا الذي وضعت الصخرة هنا في منتصف الطريق كي أعرف من سوف يتحمل مسؤولية دفع الأذى عن الناس.. وهذا يتضح لنا كيف تحمل هذا الرجل المسؤولية بغض النظر عن نتائجها واستطاع أن يصل إلى الأخير بغض النظر عن النتائج فكانت الهدية هي النتائج التي سوف تجنيها في نهاية عملك.

لذا علينا في مسيرتنا في هذه الحياة عدم التوقف والإصغاء لكلمات التقليل من جهودنا أو الكلمات التي تحاول النيل من معنوياتنا، التي تبلغنا بأننا لا نستطيع فعل هذا أو ذاك، إن أول خطوة يجب علينا القيام بها هي عدم الإصغاء لتلك الكلمات وعدم الالتفات لأي صوت مريب لا يدعمنا ولا يشجعنا، صحيح أنك لن تستطيع إسكات الآخرين، لكنك تستطيع أن تكون أقوى من كل كلمة تقلل من إمكانياتك، بالتحدي واثبات العكس، وكما قال مؤسس شبكة الأخبار العالمية CNN تد تيرنر:" أحب عندما يقول لي الناس لا يمكنك تحقيق ذلك، لأنه طوال حياتي والناس يقولون لي لن تنجح أبدا". وهذه هي النقطة المحورية والأساسية أن يأتي أحدهم ويقول نصيحتي لك لا تفعل هذا لأن إمكانياتك أقل بكثير من تحقيق النجاح.. عندها ثق بقدراتك ولا تلتفت لأي صوت غير منطقي وغير موضوعي.