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تركيا.. انزلاق للتربة يحاصر تسعة أشخاص على الأقل في منجم للذهب

2/13/2024 3:00:43 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت وزارة الطاقة التركية إن تسعة من عمال منجم للذهب فقدوا بعد انهيار أرضي في أثناء عملية تعدين تنفذها شركة أناجولد مايننج بشرق تركيا اليوم الثلاثاء، فيما لا تزال جهود الإنقاذ جارية.

وقال وزير الداخلية علي يرلي قايا لقناة خبر إن 400 من عمال البحث والإنقاذ يبحثون عن عمال المناجم المفقودين.

وقالت الحكومة إنها بدأت تحقيقا في الحادث.

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