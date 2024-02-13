تركيا.. انزلاق للتربة يحاصر تسعة أشخاص على الأقل في منجم للذهب

(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت وزارة الطاقة التركية إن تسعة من عمال منجم للذهب فقدوا بعد انهيار أرضي في أثناء عملية تعدين تنفذها شركة أناجولد مايننج بشرق تركيا اليوم الثلاثاء، فيما لا تزال جهود الإنقاذ جارية.
وقال وزير الداخلية علي يرلي قايا لقناة خبر إن 400 من عمال البحث والإنقاذ يبحثون عن عمال المناجم المفقودين.
وقالت الحكومة إنها بدأت تحقيقا في الحادث.
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