تكية خيرية تطعم النازحين في رفح تخشى المجاعة

يصطف فلسطينيون جائعون ومشردون، معظمهم من النساء والأطفال، أمام مؤسسة التكية الخيرية في غزة للحصول على طعام لأسرهم.

والتكية مؤسسة خيرية مقرها رفح تحاول إطعام النازحين في أقصى جنوب قطاع غزة.

وقال مازن شيخ العيد، مدير التكية، "إحنا بنعمل تقريبا 35 قدر يوميا، طبعا مرة مدمس، مرة مجدرة مرة فول، مرة بازلاء، متنوعة حسب احتياج المواطن. طبعا كل اللي بيصير هذا بنعمله لأخوانا النازحين من الشمال إلى مدينة رفح واللي يقدر عددهم أكثر من مليون نسمة".

وأضاف "النازحين في ازدياد، عدد النازحين في مدينة رفح يزداد يوما بعد يوم. فيعني نخشى إنه ممكن مجاعة ويكون فيه فقر، رغم الحصار، يعني كمان الحصار المفروض علينا غلى الأسعار، غير فيه عندنا عقبات كثيرة، حكاية التمويل وما شابه ذلك لأن الأسعار مع الحصار في ارتفاع باستمرار".

ويرأف القائمون على التكية بأحوال الواقفين ويساعدونهم قدر استطاعتهم. ومن بين من يحظون بمعاملة مميزة النازحة الفلسطينية سماح شيخ العيد التي قالت لتلفزيون رويترز "عشاني مرة (امرأة) كبيرة بالعمر بياخدوا مني الطنجرة والله وبيعطوني إياها وبأوديها للولاد ياكلوها".

وفيما يتعلق بالوضع في رفح ومدى توفر الطعام قالت النازحة الفلسطينية في رفح، أم نضال، لتلفزيون رويترز "الوضع عندنا في رفح مأساوي لا يوصف. لا فيه مصاري (نقود) مع الشباب نجيب من السوق، والحالة لو حتى بدنا نجيب بندورة (طماطم)، بدنا نجيب حبة بطاطا (بطاطس)، حبة فلفل، مفيش إمكانية الواحد يجيب مصاري يروح يشتري كمان".

وأضافت "والله إحنا بنيجي من العشرة (الساعة العاشرة صباحا) بنضل (نبقى) مرات لحداشر لاتناشر لما نجيب الأكل لأن عندنا نحنا نازحين كتار، بييجي 32 نفر في الدار، كلهم من جباليا، من الشاطئ، من غزة. دارنا مليانة ودار ولادي كلهم مليانين كلهم صغار، عندي نضال عنده ييجي 42 واحد في الدار نازح".

وتستنكر أم نضال حديث إسرائيل عن رغبتها في إجلاء النازحين من رفح حاليا قائلة "وهيهم بيطنطنوا كمان بدهم يرجعوا يرحلوا من رفح، وين نروح، نطير ع السماء، ملناش إلا الملايكة تاخد ارواحنا وتطلعهم ع السما وخلصنا".

ومثل غيرها تكافح النازحة الفلسطينية فاطيمة بليج لتوفير الطعام لأسرتها مفضلة إطعام الصغار أولا، وقالت "والله بدي آخد أكل للأولاد الصغار، عندي ولاد والله كتير بيجوعوا يا حرام، والله بندبر لهم الأكل، الكبار في الدار بيضلهم جعانين بدون أكل ونطعم الصغار يا حرام".

ومن جانبها قالت النازحة أحلام أبو سعيد، من سكان شمال غزة، "حاجة ويننا، إحنا رحنا ع الشفاء، ومن الشفاء قعدنا يومين وهدا وبعدين جينا هانا ع السوارحة، ومن السوارحة قعدنا تلات شهور لما صار الإشي يعني زاد علينا الخبط والهدا طلعنا وجينا هانا ع رفح. وهينا لنا شهر ونص في رفح، وهنا الواحد إيش بيعاني، بده أكل، بده شرب، والصغار بدهم، لا فيه بيض ولا فيه لحم ولا فيه إشي ولا فيه حاجة، ولا بامبرز حتى للصغار ولا لبس يعني، الواحد بيجيب من هانا ومن هانا بيجيب لهم لبس، والأكل صحيح عن طريق التكية، بيجيبوا لنا الأكل من التكية. عدس فاصوليا رز، أي إشي، يعني أكل حتى مش صحي أوقات الأكل".

وتقول إسرائيل إنها تعتزم القضاء على مقاتلي حماس الذين ينشطون في رفح وتخطط لإجلاء المدنيين. ويقول مسؤولو إغاثة وحكومات أجنبية إنه لا يوجد مكان يمكنهم الذهاب إليه، وقالت مصر إنها لن تسمح بنزوح جماعي للاجئين عبر حدودها.





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