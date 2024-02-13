تعد ابنة الإمارات الرائد مريم الزعابي، أول مسعفة حالات حرجة إماراتية تدخل مجال البحث والإنقاذ، لتتحدّى بذلك الصورة النمطية السائدة وتُمهّد الطريق أمام مشاركة نسائية أوسع في مجال الاستجابة للطوارئ في الدولة.

ويمثل هذا الإنجاز غير المسبوق خير دليل على رؤية وإستراتيجية دولة الإمارات بشأن التوازن بين الجنسين في مجال البحث والإنقاذ الذي ينشط فيه الرجال بشكل رئيسي.

وغدت الزعابي مثالاً يُحتذي به لقيم العزيمة والمثابرة والالتزام التام بخدمة المجتمع الإماراتي من خلال انضمامها إلى فرق الاستجابة الأمامية للطوارئ.

وقالت الرائد مريم الزعابي إن انضمامها إلى المركز الوطني للبحث والإنقاذ بصفتها أول مسعفة حالات حرجة إماراتية في هذا المجال مصدر فخر كبير معربة عن بالغ امتنانها لهذه الفرصة التي تُمكّنها من خدمة مجتمعها وإلهام النساء الأخريات لتحقيق أحلامهن، وهي تفخر بالعمل في هذا المجال وإحداث تغيير فعلي في حياة الناس.

وأضافت في تصريحها لوكالة أنباء الإمارات“وام” على هامش مشاركتها في المؤتمر والمعرض الدولي للبحث والإنقاذ، الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض“أدنيك”، إن مهامها كمسعف جوي إنقاذ حياة المصابين ونقل الحالات الحرجة من البر و البحر و الجو إلى المستشفيات المتخصصة لتلقي العلاج.

وأوضحت أنها درست في جامعة فلندرز بأستراليا، وحصلت على شهادة الماجستير في علوم الإسعاف والتحقت بالعديد من الدورات التدريبية لإسعاف حالات القلب المتقدم والعناية بالإصابات والجروح المتقدمة والعناية بالأطفال الخدج والرضع.

وتجسد هذه الخطوة في ظل التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة كفاءة نهج دولة الإمارات في تمكين الكفاءات النسائية، وتوفير السبل الكفيلة بتوسيع نطاق حضور المرأة وتمكينها من الاضطلاع بدورها المحوري باعتبارها شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية المستدامة.

ويُعتبر المركز الوطني للبحث والإنقاذ، التابع لقيادة الحرس الوطني مؤسسة وطنية رائدة تتولى مسؤولية جميع عمليات البحث والإنقاذ في البر والجو والبحر على المستوى المحلي والاتحادي والإقليمي بالتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية.





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