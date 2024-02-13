رئيس أفريقيا الوسطى: الإمارات شريك استراتيجي لبلدنا في تعزيز الحكم الرشيد

قال فخامة فوستين أرشانج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، إن دولة الإمارات العربية المتحدة شريك استراتيجي لبلاده في تعزيز الحكم الرشيد، والذي يُعد مفتاح النجاح لجميع الدول.

ودعا في كلمته ضمن أعمال اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2024، التي تستضيفها دبي خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، إلى نظام عالمي يتسم بالنمو، والتوازن، والتعاون بين الأمم، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وشدد على أن التزام بلاده يمتد خارج حدودها، حيث يمكن لكل دولة، بغض النظر عن قوتها الاقتصادية، أن تزدهر دون إكراه أو فرض إجراءات أحادية عليها.

(مشاريع تنموية)

وأشار إلى أن بلاده تعمل على إعادة بناء وتعزيز النظام التعليمي، وتوفير المياه الصالحة للشرب، والطاقة، وإعادة تقييم التدريب الفني والمهني لضمان وجود قوة عاملة مؤهلة للأسواق التي تتغير بمرور الوقت، وبالتالي حل مشكلة بطالة الشباب وتمكين المرأة، ومن ثَم، تنفيذ سياسة اللامركزية، بما يضمن تطوير المناطق بشكل متجانس وتوزيع أفضل للثروة.

وأضاف فخامة رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى "كل هذه الجهود، مقترنة بنهجنا المبني على الحوار الدائم، والشمولية، والحكم الرشيد، ومواصلة تقوية المنطقة الأفريقية في مسيرتها نحو السلام والأمان".

(دبلوماسية المنافع)

وقال الرئيس تواديرا: "أود أن أغتنم هذه الفرصة لدعوة جميع شركائنا الماليين للخروج عن المألوف واقتراح أدوات مالية مبتكرة لتسريع تنفيذ هذه الاستراتيجيات السياسية، والبرامج، والأعمال لصالح تطوير المنطقة الأفريقية، وبالتوازي مع هذه الإصلاحات، نركز على دبلوماسية تعتمد على النمو الاقتصادي والمنافع المتبادلة".

وأردف: "كحكومة، يجب أن يكون لدينا قلق مستمر في رحلة البحث عن الأفضل للجميع، ويجب علينا مراجعة طريقة حكمنا لتقديم حلول مبتكرة وشاملة للتحديات العالمية مثل التغيرات المناخية، والتوترات الجيوسياسية، وتحديات أمن الطاقة والغذاء غير المسبوقة التي تُغرق شعوبنا في حالة من عدم اليقين، وتثير الشكوك بشأن قدرات حكوماتنا على تقديم حلول مثالية، شاملة للتحديات التي تهدد وجود الإنسانية ذاته".

يُذكر أن القمة العالمية للحكومات تشهد في نسختها الحالية حضور أكثر من 4000 متخصص من 140 وفداً حكومياً و85 منظمة دولية و700 شركة عالمية، لبحث التوجهات المستقبلية العالمية الكبرى، خلال أكثر من 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.





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