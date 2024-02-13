4 رؤساء دول يستعرضون على منصة القمة العالمية للحكومات خطط بلدانهم للتنمية الشاملة

كشف كل من فخامة أندريه راجولينا، رئيس جمهورية مدغشقر، وفخامة محمد مويزو، رئيس جمهورية المالديف، وفخامة بريثفيراجسينج روبون، رئيس جمهورية موريشيوس، وفخامة وافل رامكالاوان، رئيس جمهورية سيشل، اليوم الثلاثاء، عن خطط تنموية شاملة لمواجهة التحديات التي تواجهها دولهم ولدعم اقتصاداتها.

جاء ذلك في جلسة رئيسية، ضمن أعمال اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2024، التي تستضيفها دبي من 12 إلى 14 فبراير تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".

(مدغشقر.. خطة تنموية شاملة)

وقال فخامة أندريه راجولينا، رئيس جمهورية مدغشقر، إن بلاده ركزت لمواجهة التحديات وسد الفجوة التنموية المتراكمة على مدى أكثر من 60 عامًا، على عدة قطاعات أساسية، مؤكداً أن الزراعة تمثل أحد القطاعات ذات الأولوية لاسيما وأن 80% من سكان مدغشقر يعيشون في المناطق الريفية.

وأكد أن قطاع الطاقة يعد أحد الركائز الأساسية لعملية التنمية، إلا أن التكلفة العالية للكيلوواط/ساعة تجعل من الصعب الوصول إلى الكهرباء وتبطئ التنمية، خاصةً وأن 23% فقط من السكان يحصلون على الطاقة، متابعا: "لذلك سنقوم بتسريع عملية تحول الطاقة في مدغشقر، وفي الأشهر المقبلة، سيتم إنشاء 60 حديقة للطاقة الشمسية في 119 منطقة في جميع أنحاء الجزيرة؛ الأمر الذي يمثل خطوة كبيرة نحو الطاقة الخضراء النظيفة والمتجددة".

وأضاف: "من خلال برنامج أطلقناه باسم (الضوء في كل منزل)، ستوفر 4 ملايين أسرة نحو 2 إلى 4 دولارات شهرياً، أي توفير ما يقرب من 960 مليون دولار على مدى 5 سنوات، بما يؤدي إلى تحسن في الحياة اليومية لكل أسرة، كما يساهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي في البلاد".

وواصل: "في مجال الصحة، قامت مدغشقر بإصلاحات هيكلية كبيرة على مدى السنوات الخمس الماضية، إذ إن مشكلة نقص البنية التحتية للمستشفيات تسببت في فقدان الكثيرين لحياتهم بسبب صعوبة الوصول إلى المشافي"، كاشفاً عن أن مدغشقر منذ استقلالها عام 1960 لم يكن بها سوى 18 مستشفى جامعيًا لعدد سكان يزيد عن 28 مليون نسمة.

وفيما يخص مجال التعليم، أكد فخامة رئيس مدغشقر، أن حكومته بنت 4198 فصلاً دراسيًا لتعليم أكثر من 200 ألف طالب في 5 سنوات فقط، فيما تم تجهيز المدارس بالكتب التعليمية والأدوات وأجهزة الحواسيب، كما تم إنشاء المقاصف المدرسية.

وكشف عن أنه يجري التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الرقمنة من خلال المدرسة الرقمية ومبادرة المبرمجين التي ستقوم بتدريب أكثر من مليون شاب على التقنيات الجديدة، بما يعزز من الوصول إلى سوق العمل ويساهم في استيعاب معدل البطالة.

(سيشيل .. الاقتصاد الأزرق)

وكشف فخامة وافل رامكالاوان، رئيس جمهورية سيشيل، أن بلاده أطلقت عدداً من المبادرات التي تهدف إلى ضمان ممارسات السياحة المستدامة مع الموازنة بعناية بين الحفاظ على البيئة والازدهار الاقتصادي.

وأضاف: "من الأمور الرئيسية في نهج سيشيل هو التزامها بالاقتصاد الأزرق، والذي يتضمن تخصيص جزء كبير من الأراضي البحرية للبلاد كمناطق محمية، بما في ذلك المتنزهات والمحميات البحرية، إذ تعتبر هذه الجهود حاسمة في الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية النظم البيئية البحرية للأجيال القادمة".

وتابع رئيس سيشيل: "علاوة على ذلك، أنشأت سيشيل علامة سيشيل للسياحة المستدامة (SSTL)، وهو برنامج لإصدار الشهادات يعترف بأماكن الإقامة السياحية والمُشغلين والخدمات التي تلتزم بالممارسات المستدامة مثل الإدارة الفعالة للنفايات والحفاظ على الطاقة والمشاركة المجتمعية".

وأوضح رامكالاوان أنه في إطار سعي دولته لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والتخفيف من الآثار البيئية، استثمرت سيشيل في مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وقال: "علاوة على ذلك، قطعت سيشيل خطوات كبيرة في حماية تنوعها البيولوجي الفريد من خلال استعادة الموائل، ومكافحة الأنواع الغازية، وبرامج حماية الأنواع".

ولفت إلى أن سيشيل تعطي الأولوية أيضًا للسياحة الثقافية من خلال مبادرات مثل العلامة التجارية Creole Rendezvous، التي تقدم للزوار تجارب غامرة لتقدير الثقافة المحلية.

(موريشيوس .. مدن ذكية ومخاوف من تغيُّر المناخ)

بدوره، قال فخامة بريثفيراجسينج روبون، رئيس جمهورية موريشيوس، إن أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها العديد من البلدان النامية هو التوسع الحضري السريع الناجم بشكل رئيسي عن الهجرة الداخلية.

وأضاف فخامته: "بالنسبة للدول الصغيرة النامية مثل موريشيوس، تمثل التنمية الحضرية تحديًا كبيرًا لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية".

وذكر رئيس موريشيوس أن النمو السكاني في مساحة محدودة يمثل مهمة شاقة في توفير البنية التحتية الأساسية والخدمات الأساسية مثل السكن اللائق والمياه والطاقة، ويضع هذا ضغطًا إضافيًا على النظم البيئية والمناطق الزراعية الهشة بالفعل والتي تتفاقم بسبب التأثير السلبي لتغير المناخ، مؤكداً أن هذه الظاهرة الحتمية تتطلب نقلة نوعية في استراتيجيات التنمية الحضرية لدينا، وأصبح الطلب على الحلول المبتكرة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.

وأوضح فخامته أنه "بهدف ضمان الشمولية والنمو المستدام، هناك حاجة إلى العدالة المناخية في وقت الطوارئ؛ فبدلاً من الناتج المحلي الإجمالي، فإننا نرغب بشدة في أن يصبح الضعف المناخي معياراً للتمويل الميسر من خلال آليات التمويل غير المناخية".

وقال: "لتحقيق هدف التنمية المستدامة بشأن تعزيز التوسع الحضري الشامل والمستدام، وضعت موريشيوس خططًا لتشجيع الاستثمار الخاص في تطوير المدن الذكية، والتي تدور حول مفهوم العمل والعيش والترفيه".

(المالديف .. مرونة وفرص هائلة)

من جانبه، قال فخامة محمد مويزو، رئيس جمهورية المالديف، إن دبي تقف بمثابة شهادة عالمية للتقدم المثير للإعجاب على مدى عقود قصيرة، عبر تسليط الضوء على العديد من أفضل ممارسات الحوكمة وخدمات المواطنين الأكثر ابتكارًا.

وذكر فخامته، أن جزر المالديف لم تكن ملاذاً للجمال الطبيعي فحسب، بل تبنت أيضًا نهجًا ثاقبًا للتقدم، مضيفاً: "رؤيتي لجزر المالديف هي الاستفادة من هذه المرونة والفرص الهائلة التي يتيحها موقعنا الجغرافي الاستراتيجي؛ فجزر المالديف تتطلع إلى الأمام وفق رؤية شاملة ومبتكرة وتحتضن التنمية المستدامة".

وأضاف أن "التوقعات لعام 2024 تبدو واعدة، حيث أظهر عدد السياح في المالديف نمواً بنسبة 11 % في الشهر الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ومن المتوقع أن تحقق البلاد 2 مليون سائح هذا العام".

وواصل: "في إطار جهودنا لتوسيع قطاع السياحة لدينا، نخطط لإدخال السياحة البيئية، والسياحة الرياضية، والسياحة التعليمية، وسياحة الاستشفاء، في إطار مفهوم اقتصاد الزائر".

يُذكر أن القمة العالمية للحكومات تشهد في نسختها الحالية حضور أكثر من 4000 متخصص من 140 حكومة و85 منظمة دولية و700 شركة عالمية، لبحث التوجهات المستقبلية العالمية الكبرى، خلال أكثر من 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.





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