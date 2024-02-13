الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام المقبلة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس في الإمارات خلال الأيام المقبلة من الأربعاء 14 فبراير إلى الأحد 18 فبراير 2024 على النحو التالي:

الأربعاء

الطقس: رطب مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية صباحاً - صحو إلى غائم جزئي وتظهر السحب المنخفضة خاصة شرقاً مع سقوط أمطار – ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج، قد يضطرب مع السحب في بحر عمان.

الخميس

الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية صباحاً - صحو إلى غائم جزئي وتظهر السحب المنخفضة شرقاً وشمالاً مع فرصة سقوط أمطار.

الرياح: جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الجمعة

الطقس: رطب على بعض المناطق الساحلية والداخلية صباحاً - صحو إلى غائم جزئي ومغبر أحياناً وتظهر السحب المنخفضة على المناطق الشرقية.

الرياح: جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

السبت

الطقس: صحو إلى غائم جزئي ومغبر أحياناً يصبح غائماً على بعض المناطق الشمالية ليلاً.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأحد

الطقس: غائم جزئي إلى غائم ومغبر أحياناً على بعض المناطق الشمالية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة شمالاً صباحاً - انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية نشطة وقوية أحياناً على البحر مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س

البحر: متوسط الموج يضطرب تدريجياً ويصبح شديد الاضطراب أحياناً ليلاً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج يضطرب بعد الظهر في بحر عمان.





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