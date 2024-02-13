العالم يتذوق النكهات الإماراتية خلال القمة العالمية للحكومات

تلتقي الثقافات من جميع أنحاء العالم في القمة العالمية للحكومات بدبي هذه الايام ويقف الشيف الإماراتي فيصل الهرمودي حاملا على عاتقه مهمة نقل النكهات الاماراتية للعالمية مع الروح الإماراتية الأصيلة.

يدير الشيف فيصل الهرمودي ركنا خاصا مميزا وسط الفعاليات المصاحبة للقمة العالمية للحكومات بأسلوبه الخاص في الطهي حيث قرر أن يشارك إبداعه مع العالم من خلال قائمة طعام مميزة، ويتم تحضير الأطباق العالمية باستخدام نكهات محلية تظهر للعالم أن الطبخ ليس مجرد إعداد الطعام، بل هو رحلة ثقافية تعرفنا على حضارات مختلفة فمثلا يمكن للمشاركين في القمة أن يتذوقو "مدلاين" وهو عبارة عن سويت فرنسي بنكهة القهوة العربية، أو "التارت" وهو عبارة عن حمص بالتمر و"الجامي" الإماراتي.

ويشارك الشيف الهرمودي في نقل النكهة الإماراتية للعالمية في القمة مجموعة من أصحاب الهمم من جمعية الإمارات للتوحد ليثبتوا أن الإعاقة ليست عائقا أمام النجاح، وأن أصحاب الهمم قادرون على تحقيق أحلامهم ومشاركة إبداعاتهم مع العالم، ففي القمة العالمية للحكومات، لا تتذوق الطعام فقط، بل تسافر عبر العالم وتشارك في رحلة مع التنوع والتفاهم بين الثقافات العالمية.





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