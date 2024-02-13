1.67 مليار درهم أرباح «دو» في 2023 بزيادة 36.8 % والإيرادات 13.63 مليار

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث سجلت الشركة صافي ربح 1.67 مليار درهم بزيادة قدرها 36.8% على أساس سنوي.

وسجلت الشركة ارتفاعاً بنسبة 6.9% إلى 13.64 مليار درهم، وذلك نتيجة للطلب المستمر على خدمات الهاتف المتحرك، إلى جانب النمو القوي الذي شهدته خدمات الدفع الآجل وخدمات الهاتف الثابت. وارتفعت الأرباح السنوية قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بنسبة 12.8% إلى 5.80 مليارات درهم، بفضل النمو القوي في إيرادات الخدمات وتوسع الهامش والإدارة المنضبطة للتكاليف. وبلغ صافي أرباح الشركة خلال العام 1.67 مليار درهم، بزيادة 36.8% على أساس سنوي، مما يعكس بشكل رئيسي النمو الملحوظ في الأرباح قبل اقتطاع الفوائد، والضرائب والإهلاك والاستهلاك. واستقرت النفقات الرأسمالية عند 2.2 مليار درهم، بينما ارتفع التدفق النقدي الحر من العمليات التشغيلية (EBITDA – Capex) خلال العام 2023 بشكل كبير بنسبة 23.25 ليصل إلى 3.6 مليارات درهم.

وبناء على هذه النتائج المتميزة أوصى مجلس الإدارة بزيادة توزيعات الأرباح عن العام بأكمله إلى 34 فلساً للسهم، منها 13 فلساً للسهم تم توزيعها كأرباح مرحلية مؤقتة في شهر أغسطس من العام 2023.

وبحسب بيان الشركة، نمت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف المتحرك بنسبة 8.3% على أساس سنوي لتصل إلى 8.6 ملايين مشترك، وسجلت الشركة خلال الربع الرابع من العام المنصرم زيادة قوية في صافي المشتركين الجدد بلغت (456.000) مشترك، مدفوعة بشكل رئيسي بالزيادة الملحوظة التي شهدتها شريحة عملاء خدمات الدفاع المسبق، وذلك بفضل العوامل الموسمية والحملات الترويجية التي أطلقتها الشركة. وسجلت قاعدة عملاء خدمات الدفع الآجل نمواً استثنائياً بنسبة 10.5% على مدفوعة بالطلب على باقات البيانات والعروض المتميزة التي طرحتها الشركة.

كما نمت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف الثابت بنسبة 12.6% على أساس سنوي وأنهت الشركة العام 2023 بقاعدة مشتركين في خدمات الهاتف الثابت بلغت 604.000 مشترك، مع تسجيل صافي مشتركين جدد خلال العام بأكمله بواقع 68.000 مشترك.





أبرز النتائج المالية

ونمت إيرادات الشركة خلال الربع الرابع من العام 2023 بنسبة 7.3% على أساس سنوي لتصل إلى 3.55 مليارات درهم، بينما ارتفع إجمالي الإيرادات السنوية بنسبة 6.9% لتسجل مستوى قياسياً عند 13.63 مليار درهم.

ونمت إيرادات خدمات الهاتف المتحرك خلال الربع الرابع من العام المنصرم بنسبة 5.4% على أساس سنوي لتصل إلى 1.57 مليار مدفوعة بنمو إيرادات خدمات الدفع الآجل، بينما بلغت الإيرادات السنوية لخدمات الهاتف المتحرك 6.10 مليارات درهم، بزيادة قدرها 6.2% على أساس سنوي.

وساهمت شريحة خدمات الهاتف الثابت بشكل ملحوظ في نمو إيرادات الخدمات خلال العام 2023، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالعام 2022 الذي شهد زيادة كبيرة في الطلب على خدمات الاتصال اللاسلكي المنزلي. وسجلت إيرادات خدمات الهاتف الثابت التي حققتها الشركة خلال الربع الرابع من العام 2023 نمواً قياسياً لتصل إلى 953 مليون درهم، بنسبة 8.6% لتصل إلى 3.77 مليارات درهم.

وشهدت «الإيرادات الأخرى» التي حققتها الشركة خلال الربع الرابع من العام 2023 نمواً ملحوظاً بنسبة 14.0% لتصل إلى 1.02 مليار درهم نتيجة ارتفاع مبيعات الأجهزة الذكية وخدمات الجوال للزوار، وعلى أساس سنوي، نمت شريحة «الإيرادات الأخرى» بنسبة 6.4% لتصل إلى 3.757 ملايين درهم.

وارتفعت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الربع الرابع من العام 2023 بنسبة 9.6% لتصل إلى 1.430 مليار درهم نتيجة الارتفاع الذي شهدته إيرادات الخدمات، وارتفعت الأرباح السنوية قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 12.8% لتصل إلى 5.80 مليارات درهم بفضل النمو المتواصل للإيرادات، وتوسع الهوامش الإجمالية، وتحسين إدارة التكاليف، وشهد هامش الأرباح السنوية قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك زيادة ملحوظة بواقع 2.2 نقطة مئوية ليصل إلى 42.5%

وارتفع صافي الربح خلال الربع الرابع من العام 2023 بنسبة 38.5% ليصل إلى 396 مليون درهم، بينما ارتفع صافي الربح السنوي بشكل ملحوظ بنسبة 36.8% ليصل إلى 1.66 مليار درهم، نتيجة ارتفاع الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، إضافة إلى ارتفاع الدخل من عمليات التمويل.

تحولات إيجابية

وقال مالك سلطان آل مالك، رئيس مجلس إدارة الشركة: «حافظت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة خلال العام 2023 على نهجها المتمثل بإحداث تحولات إيجابية في المشهد الرقمي والتكنولوجي في دولة الإمارات العربية المتحدة تماشياً مع التزامها الثابت بدعم الخطط الاستراتيجية للدولة وتوجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها نحو مستقبل أكثر ازدهاراً يرتكز على المعرفة والابتكار، هذا إلى جانب تقديم مختلف أشكال الدعم للمبادرات والسياسات الحكومية الرامية إلى تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتمكين مجتمعات الأعمال، والارتقاء بجودة حياة سكان دولة الإمارات. وقد سجلت الشركة خلال العام الماضي أداء تشغيلياً ومالياً قوياً، وحققت العديد من الإنجازات والنتائج المتميزة بفضل البيئة المحفزة التي يتمتع بها الاقتصاد الإماراتي والزخم التجاري القوي لمختلف فئات وقطاعات أعمالنا».

وأضاف آل مالك: «وقد شهد نموذج أعمالنا تطوراً ملحوظاً ولافتاً خلال العام 2023، مدفوعاً بتركيزنا المستمر على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية. وقد أدى هذا التركيز إلى تحقيق إيرادات قياسية بلغت 13.6 مليار درهم، وصافي الأرباح بواقع 1.67 مليار درهم، وتدفق نقدي حر من العمليات التشغيلية يزيد على 3.6 مليارات درهم. ولا تزال مختلف فئات أعمالنا تدر تدفقات نقدية كبيرة مع الحفاظ على استثماراتنا المخصصة لتسريع وتيرة نمونا المستقبلي، كما حافظت ميزانيتنا العمومية على قوتها وخلوّها من المديونية مع سيولة متاحة بواقع 5.7 مليارات درهم».

واختتم آل مالك: «يسرني أن أعلن أنه وبناء على هذه النتائج القوية، فقد أوصى مجلس الإدارة بزيادة توزيعات الأرباح عن العام بأكمله إلى 34 فلساً للسهم الواحد، منها 13 فلساً للسهم الواحد تم توزيعها كأرباح مرحلية مؤقتة في شهر أغسطس 2023، ويمثل ذلك زيادة في توزيعات الأرباح بنسبة 41.7%، ونسبة توزيع لصافي الرباح بواقع 100% بعد تخصيص الاحتياطيات القانونية».

سنة استثنائية

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي الشركة: «لقد كانت سنة 2023 سنة استثنائية بكل المقاييس لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، حيث نجحنا بفضل تركيزنا المستمر على تحقيق الأهداف التي حددناها منذ بداية العام، إلى جانب الجهود الدؤوبة التي بذلتها مختلف الفرق، من تنفيذ استراتيجية أعمالنا بشكل دقيق، فضلاً عن إرساء أسس متينة لتعزيز نمونا المستقبلي، سواء في مجالات أعمالنا الأساسية أو المجالات الأخرى التي ننشط فيها».

وأضاف الحساوي: «لقد حققنا إنجازات لافتة على صعيد عملياتنا التشغيلية، بما في ذلك توسيع نطاق تغطية شبكة الجبل الخامس لتشمل 98.5% من سكان دولة الإمارات، إضافة إلى زيادة اعتماد الحلول والمنصات الرقمية عبر مختلف قنوات ونقاط التواصل مع العملاء، مع تحول أكثر من 75% من عمليات التفاعل مع العملاء لتتم عبر الإنترنت، هذا إلى جانب تعزيز شراكاتنا الاستراتيجية مع العديد من المؤسسات والجهات الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمكنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة خلال العام المنصرم، أيضاً من تسريع رحلتها للتحول الرقمي والتكنولوجي تماشياً مع هدفها المتمثل في الارتقاء بتجارب عملائها، وقد أحرزنا تقدماً كبيراً في مسارنا نحو تعزيز قدراتنا في مجال التكنولوجيا المالية. وتواصل منتجاتنا وخدماتنا المبتكرة تقديم قيمة إضافية لمختلف فئات عملائنا، وقد حصدت هذه المنتجات العديد من الجوائز المرموقة على مستوى القطاع. ولم نكن لنحقق هذه الإنجازات لولا تفاني موظفينا والتزامهم المستمر بأرقى معايير التميز».

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