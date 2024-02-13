1.67 مليار درهم أرباح «دو» في 2023 بزيادة 36.8 % والإيرادات 13.63 مليار

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث سجلت الشركة صافي ربح 1.67 مليار درهم بزيادة قدرها 36.8% على أساس سنوي.
وسجلت الشركة ارتفاعاً بنسبة 6.9% إلى 13.64 مليار درهم، وذلك نتيجة للطلب المستمر على خدمات الهاتف المتحرك، إلى جانب النمو القوي الذي شهدته خدمات الدفع الآجل وخدمات الهاتف الثابت. وارتفعت الأرباح السنوية قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بنسبة 12.8% إلى 5.80 مليارات درهم، بفضل النمو القوي في إيرادات الخدمات وتوسع الهامش والإدارة المنضبطة للتكاليف. وبلغ صافي أرباح الشركة خلال العام 1.67 مليار درهم، بزيادة 36.8% على أساس سنوي، مما يعكس بشكل رئيسي النمو الملحوظ في الأرباح قبل اقتطاع الفوائد، والضرائب والإهلاك والاستهلاك. واستقرت النفقات الرأسمالية عند 2.2 مليار درهم، بينما ارتفع التدفق النقدي الحر من العمليات التشغيلية (EBITDA – Capex) خلال العام 2023 بشكل كبير بنسبة 23.25 ليصل إلى 3.6 مليارات درهم.
وبناء على هذه النتائج المتميزة أوصى مجلس الإدارة بزيادة توزيعات الأرباح عن العام بأكمله إلى 34 فلساً للسهم، منها 13 فلساً للسهم تم توزيعها كأرباح مرحلية مؤقتة في شهر أغسطس من العام 2023.
وبحسب بيان الشركة، نمت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف المتحرك بنسبة 8.3% على أساس سنوي لتصل إلى 8.6 ملايين مشترك، وسجلت الشركة خلال الربع الرابع من العام المنصرم زيادة قوية في صافي المشتركين الجدد بلغت (456.000) مشترك، مدفوعة بشكل رئيسي بالزيادة الملحوظة التي شهدتها شريحة عملاء خدمات الدفاع المسبق، وذلك بفضل العوامل الموسمية والحملات الترويجية التي أطلقتها الشركة. وسجلت قاعدة عملاء خدمات الدفع الآجل نمواً استثنائياً بنسبة 10.5% على مدفوعة بالطلب على باقات البيانات والعروض المتميزة التي طرحتها الشركة.
كما نمت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف الثابت بنسبة 12.6% على أساس سنوي وأنهت الشركة العام 2023 بقاعدة مشتركين في خدمات الهاتف الثابت بلغت 604.000 مشترك، مع تسجيل صافي مشتركين جدد خلال العام بأكمله بواقع 68.000 مشترك.
أبرز النتائج المالية
ونمت إيرادات الشركة خلال الربع الرابع من العام 2023 بنسبة 7.3% على أساس سنوي لتصل إلى 3.55 مليارات درهم، بينما ارتفع إجمالي الإيرادات السنوية بنسبة 6.9% لتسجل مستوى قياسياً عند 13.63 مليار درهم.
ونمت إيرادات خدمات الهاتف المتحرك خلال الربع الرابع من العام المنصرم بنسبة 5.4% على أساس سنوي لتصل إلى 1.57 مليار مدفوعة بنمو إيرادات خدمات الدفع الآجل، بينما بلغت الإيرادات السنوية لخدمات الهاتف المتحرك 6.10 مليارات درهم، بزيادة قدرها 6.2% على أساس سنوي.
وساهمت شريحة خدمات الهاتف الثابت بشكل ملحوظ في نمو إيرادات الخدمات خلال العام 2023، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالعام 2022 الذي شهد زيادة كبيرة في الطلب على خدمات الاتصال اللاسلكي المنزلي. وسجلت إيرادات خدمات الهاتف الثابت التي حققتها الشركة خلال الربع الرابع من العام 2023 نمواً قياسياً لتصل إلى 953 مليون درهم، بنسبة 8.6% لتصل إلى 3.77 مليارات درهم.
وشهدت «الإيرادات الأخرى» التي حققتها الشركة خلال الربع الرابع من العام 2023 نمواً ملحوظاً بنسبة 14.0% لتصل إلى 1.02 مليار درهم نتيجة ارتفاع مبيعات الأجهزة الذكية وخدمات الجوال للزوار، وعلى أساس سنوي، نمت شريحة «الإيرادات الأخرى» بنسبة 6.4% لتصل إلى 3.757 ملايين درهم.
وارتفعت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الربع الرابع من العام 2023 بنسبة 9.6% لتصل إلى 1.430 مليار درهم نتيجة الارتفاع الذي شهدته إيرادات الخدمات، وارتفعت الأرباح السنوية قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 12.8% لتصل إلى 5.80 مليارات درهم بفضل النمو المتواصل للإيرادات، وتوسع الهوامش الإجمالية، وتحسين إدارة التكاليف، وشهد هامش الأرباح السنوية قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك زيادة ملحوظة بواقع 2.2 نقطة مئوية ليصل إلى 42.5%
وارتفع صافي الربح خلال الربع الرابع من العام 2023 بنسبة 38.5% ليصل إلى 396 مليون درهم، بينما ارتفع صافي الربح السنوي بشكل ملحوظ بنسبة 36.8% ليصل إلى 1.66 مليار درهم، نتيجة ارتفاع الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، إضافة إلى ارتفاع الدخل من عمليات التمويل.
تحولات إيجابية
وقال مالك سلطان آل مالك، رئيس مجلس إدارة الشركة: «حافظت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة خلال العام 2023 على نهجها المتمثل بإحداث تحولات إيجابية في المشهد الرقمي والتكنولوجي في دولة الإمارات العربية المتحدة تماشياً مع التزامها الثابت بدعم الخطط الاستراتيجية للدولة وتوجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها نحو مستقبل أكثر ازدهاراً يرتكز على المعرفة والابتكار، هذا إلى جانب تقديم مختلف أشكال الدعم للمبادرات والسياسات الحكومية الرامية إلى تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتمكين مجتمعات الأعمال، والارتقاء بجودة حياة سكان دولة الإمارات. وقد سجلت الشركة خلال العام الماضي أداء تشغيلياً ومالياً قوياً، وحققت العديد من الإنجازات والنتائج المتميزة بفضل البيئة المحفزة التي يتمتع بها الاقتصاد الإماراتي والزخم التجاري القوي لمختلف فئات وقطاعات أعمالنا».
وأضاف آل مالك: «وقد شهد نموذج أعمالنا تطوراً ملحوظاً ولافتاً خلال العام 2023، مدفوعاً بتركيزنا المستمر على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية. وقد أدى هذا التركيز إلى تحقيق إيرادات قياسية بلغت 13.6 مليار درهم، وصافي الأرباح بواقع 1.67 مليار درهم، وتدفق نقدي حر من العمليات التشغيلية يزيد على 3.6 مليارات درهم. ولا تزال مختلف فئات أعمالنا تدر تدفقات نقدية كبيرة مع الحفاظ على استثماراتنا المخصصة لتسريع وتيرة نمونا المستقبلي، كما حافظت ميزانيتنا العمومية على قوتها وخلوّها من المديونية مع سيولة متاحة بواقع 5.7 مليارات درهم».
واختتم آل مالك: «يسرني أن أعلن أنه وبناء على هذه النتائج القوية، فقد أوصى مجلس الإدارة بزيادة توزيعات الأرباح عن العام بأكمله إلى 34 فلساً للسهم الواحد، منها 13 فلساً للسهم الواحد تم توزيعها كأرباح مرحلية مؤقتة في شهر أغسطس 2023، ويمثل ذلك زيادة في توزيعات الأرباح بنسبة 41.7%، ونسبة توزيع لصافي الرباح بواقع 100% بعد تخصيص الاحتياطيات القانونية».
سنة استثنائية
وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي الشركة: «لقد كانت سنة 2023 سنة استثنائية بكل المقاييس لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، حيث نجحنا بفضل تركيزنا المستمر على تحقيق الأهداف التي حددناها منذ بداية العام، إلى جانب الجهود الدؤوبة التي بذلتها مختلف الفرق، من تنفيذ استراتيجية أعمالنا بشكل دقيق، فضلاً عن إرساء أسس متينة لتعزيز نمونا المستقبلي، سواء في مجالات أعمالنا الأساسية أو المجالات الأخرى التي ننشط فيها».
وأضاف الحساوي: «لقد حققنا إنجازات لافتة على صعيد عملياتنا التشغيلية، بما في ذلك توسيع نطاق تغطية شبكة الجبل الخامس لتشمل 98.5% من سكان دولة الإمارات، إضافة إلى زيادة اعتماد الحلول والمنصات الرقمية عبر مختلف قنوات ونقاط التواصل مع العملاء، مع تحول أكثر من 75% من عمليات التفاعل مع العملاء لتتم عبر الإنترنت، هذا إلى جانب تعزيز شراكاتنا الاستراتيجية مع العديد من المؤسسات والجهات الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمكنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة خلال العام المنصرم، أيضاً من تسريع رحلتها للتحول الرقمي والتكنولوجي تماشياً مع هدفها المتمثل في الارتقاء بتجارب عملائها، وقد أحرزنا تقدماً كبيراً في مسارنا نحو تعزيز قدراتنا في مجال التكنولوجيا المالية. وتواصل منتجاتنا وخدماتنا المبتكرة تقديم قيمة إضافية لمختلف فئات عملائنا، وقد حصدت هذه المنتجات العديد من الجوائز المرموقة على مستوى القطاع. ولم نكن لنحقق هذه الإنجازات لولا تفاني موظفينا والتزامهم المستمر بأرقى معايير التميز».
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