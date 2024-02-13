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«التضخم» يحاصر الأسهم الأمريكية.. وداو جونز يهوي 450 نقطة

2/13/2024 3:00:41 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت الثلاثاء بعد أن رفعت قراءة أعلى من المتوقع لتضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وبددت توقعات السوق بخفض قريب لأسعار الفائدة.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 450 نقطة بما يعادل 1.1 في المئة إلى 38365 نقطة، فيما تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 نحو 53.90 نقطة أو 1.07 في المئة إلى 4967.94 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 343.67 نقطة أو 2.16 في المئة إلى 15598.88 نقطة.

وشهدت المؤشرات الأوروبية تراجعاً جماعياً، بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية، حيث انخفض المؤشر ستوكس 600 بنسبة 1.2%، وتراجع المؤشر داكس 0.87 % ونزل المؤشر فوتسي 0.81%.

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