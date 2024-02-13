«التضخم» يحاصر الأسهم الأمريكية.. وداو جونز يهوي 450 نقطة

تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت الثلاثاء بعد أن رفعت قراءة أعلى من المتوقع لتضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وبددت توقعات السوق بخفض قريب لأسعار الفائدة.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 450 نقطة بما يعادل 1.1 في المئة إلى 38365 نقطة، فيما تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 نحو 53.90 نقطة أو 1.07 في المئة إلى 4967.94 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 343.67 نقطة أو 2.16 في المئة إلى 15598.88 نقطة.

وشهدت المؤشرات الأوروبية تراجعاً جماعياً، بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية، حيث انخفض المؤشر ستوكس 600 بنسبة 1.2%، وتراجع المؤشر داكس 0.87 % ونزل المؤشر فوتسي 0.81%.

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