بعد نصف قرن من العمل.. «ذي بودي شوب» في المملكة المتحدة تشهر إفلاسها

أعلن مديرو «ذي بودي شوب» في المملكة المتحدة، وهي شركة مستحضرات تجميل عمرها نحو نصف قرن تشتهر بالتزاماتها الأخلاقية، عن إفلاسها، ما يعرض أكثر من ألفي وظيفة للخطر.

وقد عيّنت الشركة خبراء من «أف أر بي أدفايزري» للإشراف على الإدارة، وهو مسار معتمد في المملكة المتحدة يستعان فيه بخبراء ماليين لمحاولة إنقاذ أجزاء من الشركة.

وقالت «أف أر بي أدفايزري» في بيان الثلاثاء «عيّن مديرو «ذي بودي شوب إنترناشونال ليمتد» توني رايت، وجوف رولي، وألاستير ماسي من شركة استشارات الأعمال «أف أر بي» كمديرين مشتركين للشركة التي تدير أعمال «ذي بودي شوب» في المملكة المتحدة».

وأشارت إلى أن «اتباع هذا النهج يوفر الاستقرار والمرونة والأمان لإيجاد أفضل الوسائل لتأمين مستقبل «ذي بودي شوب» وتنشيط هذه العلامة التجارية البريطانية الشهيرة».

وسيعمد المسؤولون إلى إبلاغ الدائنين والموظفين ضمن المهل القانونية.

وقد بيعت العلامة التجارية البريطانية في نهاية عام 2023 من جانب مالكتها البرازيلية «ناتورا كوسميتيكس» إلى صندوق الاستثمار الألماني «أوريليوس».

وكانت قيمة الصفقة أقل بكثير من مبلغ المليار يورو الذي دفعته الشركة البرازيلية عندما اشترت المجموعة من العملاق الفرنسي «لوريال» في عام 2017.

تأسست «ذي بودي شوب» عام 1976 في برايتون، بجنوب المملكة المتحدة، ولديها متاجر حالياً في 89 سوقاً حول العالم، بينها ما يقرب من مئتين في المملكة المتحدة.

وتبيع «ذي بودي شوب» منتجات للاستحمام والجسم مصنوعة من مكونات طبيعية ومستحضرات للعناية بالبشرة والشعر والعطور والمكياج.

يقع مقر الشركة الرئيسي في لندن، وتوظف حوالي 7000 شخص عالمياً، بينهم 2200 في المملكة المتحدة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز