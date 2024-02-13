عبدالله بن زايد يترأس اجتماع اللجنة التوجيهية لمجموعة العشرين

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية اجتماع اللجنة التوجيهية لمجموعة العشرين G20 بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسؤولين في الدولة، وتمت مناقشة أولويات مشاركة دولة الإمارات في أعمال وقمة المجموعة للعام 2024.

وأكد سموه، خلال الاجتماع الذي عقد افتراضياً، أهمية العمل المشترك بين أعضاء اللجنة ضمن روح الفريق الواحد بهدف تعزيز مشاركة الدولة في أعمال مجموعة العشرين G20 من خلال التعاون والمبادرات الهادفة لإبراز الدور المحوري لدولة الإمارات على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما أكد سموه أهمية استمرار الإنجاز وتعزيزه من خلال المشاركة الفاعلة في مختلف مسارات ومجموعات وفرق عمل مجموعة العشرين G20.

واستعرض سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أولويات مشاركة دولة الإمارات في أعمال وقمة المجموعة، والتي تنعقد العام الحالي تحت شعار "بناء عالم عادل وكوكب مستدام"، إضافة إلى مناقشة أولويات الرئاسة البرازيلية للمجموعة، والمتمثلة في تطوير منظومة الحوكمة العالمية، ومكافحة الفقر والجوع، ومواجهة تحديات المناخ وتحولات الطاقة.

وخلال الاجتماع، أعرب سموه عن تقدير دولة الإمارات للدعوة المقدمة من جمهورية البرازيل للمشاركة في قمة مجموعة العشرين G20، مشيداً بجهود أصحاب المعالي الوزراء ومختلف الجهات الممثلة لدولة الإمارات في مجموعة العشرين G20.

وعلى الصعيد ذاته، أطلع الوزراء والمسؤولون المشاركون في الاجتماع سموه على مستجدات مشاركة الدولة في مجموعة العشرين G20 وناقشوا التحضيرات الخاصة بالمشاركة في الاجتماعات الرئيسية المقبلة للمجموعة، بما فيها اجتماعات مسار "الشيربا" والمسار المالي ومجموعات العمل الخاصة بالقطاع الخاص.

يشار إلى أن دولة الإمارات شاركت في أعمال وقمة مجموعة العشرين بصفة ضيف في إندونيسيا عام 2022، وفي الهند عام 2023، وقبل ذلك في المملكة العربية السعودية عام 2020 وفرنسا عام 2011.





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