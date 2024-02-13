روسيا تدرج رئيسة وزراء إستونيا على قائمة المطلوبين

أعلنت روسيا اليوم الثلاثاء إدراج رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس وساسة بارزين آخرين من دول البلطيق في قائمة "المطلوبين".

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن "هؤلاء الأشخاص مسؤولون عن قرارات ترقى في الواقع إلى كونها تدنيس للذاكرة التاريخية"، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وتتهم السلطات الروسية مسؤولي دول البلطيق بهدم النصب التذكارية للجنود السوفييت.

وبالإضافة إلى كالاس، تم إدراج وزير الدولة الإستوني تيمار بيتركوب ووزير الثقافة الليتواني سيموناس كايريس على قائمة المطلوبين الخاصة بوزارة الداخلية في موسكو، بحسب وسائل إعلام روسية.

ويعتبر هذا الإعلان رمزيا حيث لا يتوقع أن يسافر أي من هؤلاء السياسيين إلى روسيا في أي وقت قريب.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عبر تطبيق تليغرام، مشيرة بشكل صريح إلى كالاس وبيتركوب "يتعين أن تتم محاسبتكما على الجرائم المرتكبة ضد ذكرى أولئك الذين حرروا العالم من النازية والفاشية. وهذه هي مجرد البداية".

وفي صيف عام 2022، بعد أشهر قليلة من بدء الحرب في أوكرانيا، هدمت إستونيا نصبا تذكاريا للحرب السوفييتية، عبارة عن نسخة طبق الأصل من دبابة تي-34 عليها نجمة سوفييتية حمراء، في بلدة نارفا على الحدود مع روسيا.

وفي عام 2007، أسفر نقل تمثال برونزي، وهو نصب تذكاري آخر للحرب السوفييتية، من حديقة في تالين إلى ضواحي المدينة، عن احتجاجات استمرت أياما. ولقي شخص واحد حتفه في أعمال الشغب وجرى اعتقال أكثر من ألف شخص. وقال إستونيون غاضبون ناطقون بالروسية إن إزالة النصب التذكاري محت تاريخهم.

كما تم تفكيك عدد من المعالم الأثرية تعود للحقبة السوفييتية في ليتوانيا بعد بدء الحرب في أوكرانيا.

وقال كايريس، تعليقا على إدراجه في القائمة، "أنا سعيد لأن عملي في إزالة أنقاض السوفييت لم يمر دون أن يلاحظه أحد".





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