صقر غباش: شهداء الوطن الأبرار ستظل بطولاتهم خالدة في الذاكرة والقلوب

أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن شهداء الوطن البواسل، جسدوا أعظم صور التضحية الإنسانية، وسطروا أروع أمثلة الوفاء والبذل والعطاء التي تضاف إلى سجل تاريخ دولتنا، ومسيرتها الساعية على الدوام إلى نصرة الحق ومساعدة الأشقاء، وإرساء الأمن، والسلام والاستقرار.

وقال معاليه“ينعى المجلس الوطني الاتحادي، شهداء الوطن الأبرار، ورجاله البواسل من منتسبي القوات المسلحة الذين استشهدوا خلال أداء واجبهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة في جمهورية الصومال الشقيقة، مؤكدا أن بطولات أبنائنا وتضحياتهم رسخت أسمى معاني الوفاء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة، وجسدت أصدق مواقف دولتنا التي تتواجد على الدوام في ميادين العمل الإنساني، وستظل بطولاتهم خالدة في الذاكرة والقلوب، ونبراسا هاديا لأجيال المستقبل، يستمدون منه أسمى قيم الانتماء والوفاء للوطن”.

وأضاف معاليه“ بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء المجلس الوطني الاتحادي نتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى ذوي الشهداء، سائلين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يرفع درجتهم ويسكنهم فسيح جناته مع الصدقين والأبرار، وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان، وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين، داعيا الله عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها وشعبها، ويديم عليها نعمة الامن والاستقرار”.





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