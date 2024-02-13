Wednesday, 14 February 2024 12:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صقر غباش: شهداء الوطن الأبرار ستظل بطولاتهم خالدة في الذاكرة والقلوب

2/13/2024 3:00:40 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن شهداء الوطن البواسل، جسدوا أعظم صور التضحية الإنسانية، وسطروا أروع أمثلة الوفاء والبذل والعطاء التي تضاف إلى سجل تاريخ دولتنا، ومسيرتها الساعية على الدوام إلى نصرة الحق ومساعدة الأشقاء، وإرساء الأمن، والسلام والاستقرار.

وقال معاليه“ينعى المجلس الوطني الاتحادي، شهداء الوطن الأبرار، ورجاله البواسل من منتسبي القوات المسلحة الذين استشهدوا خلال أداء واجبهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة في جمهورية الصومال الشقيقة، مؤكدا أن بطولات أبنائنا وتضحياتهم رسخت أسمى معاني الوفاء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة، وجسدت أصدق مواقف دولتنا التي تتواجد على الدوام في ميادين العمل الإنساني، وستظل بطولاتهم خالدة في الذاكرة والقلوب، ونبراسا هاديا لأجيال المستقبل، يستمدون منه أسمى قيم الانتماء والوفاء للوطن”.

وأضاف معاليه“ بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء المجلس الوطني الاتحادي نتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى ذوي الشهداء، سائلين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يرفع درجتهم ويسكنهم فسيح جناته مع الصدقين والأبرار، وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان، وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين، داعيا الله عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها وشعبها، ويديم عليها نعمة الامن والاستقرار”.


تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN13022024000110011019ID1107848089

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث