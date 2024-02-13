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10.3 مليارات درهم أرباح «إي آند» في 2023 بنمو 3% .. والإيرادات تتجاوز 53.7 مليار

2/13/2024 3:00:40 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حققت مجموعة «إي آند» (إتصالات) أرباحاً سنوية قياسية قدرها 10.3 مليارات درهم في عام 2023 مقارنة مع 10 مليارات درهم في 2022 بنمو 3%.

وحققت الشركة إيرادات موحدة للعام 2023 بمبلغ 53.7 مليار درهم بنسبة ارتفاع 2.5% مقارنة مع 52.4 مليار درهم في عام 2022.

وعزت الشركة نتائجها إلى ما وصفته بالأداء التجاري المتميز والنمو القوي للاقتصاد الإماراتي والأسواق الدولية بصفة عامة بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على الخدمات الرقمية.

وأوضحت المجموعة أن الإيرادات تأثرت بتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية في الأسواق الدولية.

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