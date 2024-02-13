10.3 مليارات درهم أرباح «إي آند» في 2023 بنمو 3% .. والإيرادات تتجاوز 53.7 مليار

(MENAFN
- Al-Bayan)
حققت مجموعة «إي آند» (إتصالات) أرباحاً سنوية قياسية قدرها 10.3 مليارات درهم في عام 2023 مقارنة مع 10 مليارات درهم في 2022 بنمو 3%.
وحققت الشركة إيرادات موحدة للعام 2023 بمبلغ 53.7 مليار درهم بنسبة ارتفاع 2.5% مقارنة مع 52.4 مليار درهم في عام 2022.
وعزت الشركة نتائجها إلى ما وصفته بالأداء التجاري المتميز والنمو القوي للاقتصاد الإماراتي والأسواق الدولية بصفة عامة بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على الخدمات الرقمية.
وأوضحت المجموعة أن الإيرادات تأثرت بتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية في الأسواق الدولية.
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