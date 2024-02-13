الطقس المتوقع في الإمارات غداً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا وغائم أحيانا على بعض المناطق الشرقية مع احتمال سقوط أمطار، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، ورطبا ليلاً وصباح الخميس مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الرياح شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:58 والمد الثاني عند الساعة 04:55 والجزر الأول عند الساعة 09:51 والجزر الثاني عند الساعة 22:22.

وبحر عمان خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند 13:21 والمد الثاني عند الساعة 01:00 والجزر الأول عند الساعة 18:50 والجزر الثاني عند الساعة 07:53.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 28 17 85 40

دبي 28 17 85 40

الشارقة 28 17 85 40

عجمان 26 18 85 30

أم القيوين 27 19 85 45

رأس الخيمة 28 16 85 40

الفجيرة 25 17 85 40

العـين 27 16 90 40

ليوا 27 17 90 35

الرويس 25 16 90 35

السلع 24 17 90 30

دلـمـا 24 15 85 30

طنب الكبرى / الصغرى 24 16 85 35

أبو موسى 24 16 85 35





تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز