محمد بن راشد يلتقي رئيس قيرغيزستان ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، اليوم، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، صادر جباروف رئيس جمهورية قيرغيزستان، وذلك ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024، التي تعقد في دبي تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، برئيس قيرغيزستان والوفد المرافق له، معرباً سموه عن اعتزاز دولة الإمارات بعلاقات الصداقة التي تجمعها مع جمهورية قيرغيزستان، والحرص المشترك على تطويرها بما يدعم طموحات البلدين والشعبين الصديقين ويسهم في تحقيق مصالحهما المتبادلة.



وتم خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات وتنمية مختلف جوانب التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية قيرغيزستان في جميع المجالات.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من المحاور والموضوعات التي تتضمنها الدورة الحالية من القمة العالمية للحكومات وأهمية ما تطرحه من حلول مبتكرة بشأن استشراف مستقبل الحكومات والإسهام في تعزيز كفاءتها ومرونتها وفلسفتها الاستباقية للتعامل مع الاستحقاقات التنموية والاقتصادية، ومواكبة المستجدات والمتغيرات الدولية، والاستثمار الأمثل للفرص من أجل بناء مستقبل أفضل لبلدانها ومجتمعاتها.

من جهته، أشاد صادر جباروف رئيس جمهورية قيرغيزستان بالتطور الكبير الذي تشهده دولة الإمارات في المجالات والقطاعات كافة، معرباً عن تطلع بلاده إلى تعزيز علاقاتها مع الإمارات في مختلف المجالات وعلى المستويات كافة.



وأثنى الرئيس القيرغيزي على مستوى تنظيم القمة العالمية للحكومات ودورها المهم في صياغة رؤى جديدة لتعزيز التعاون الدولي من أجل الوصول إلى طرق فاعلة لتطوير العمل الحكومي وصنع مستقبل أفضل للبشرية.

حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، و سعادة عبداللطيف جمعة باييف سفير جمهورية قيرغيزستان لدى الدولة.

يُذكر أن القمة العالمية للحكومات 2024 تشهد في نسختها الحالية حضور أكثر من 4000 متخصص من 140 حكومة و85 منظمة دولية و700 شركة عالمية لبحث التوجهات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسة حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.