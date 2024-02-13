بحضور محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يكرّم الفائزين بجائزة تكنولوجيا الحكومات

بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كرّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الفائزين بجائزة تكنولوجيا الحكومات في دورتها التاسعة، ضمن فعاليات اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات 2024، المنعقدة في دبي خلال الفترة من 12 إلى

14 فبراير الجاري، بمشاركة رؤساء دول وحكومات ومنظمات دولية وشركات عالمية كبرى ورواد أعمال، ونخبة الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن الاحتفاء بأفضل النماذج والحلول المبتكرة عالمياً في تطوير الخدمات الحكومية، ومشاركة تجارب الحكومات المتميزة، وتبادل المعرفة والخبرات والقصص الناجحة لتعميمها والاستفادة منها، يعكس رؤى دولة الإمارات العربية المتحدة في تنظيم القمة العالمية للحكومات، لتكون منصة لصناعة المستقبل، والشراكات الدولية الهادفة لخير الناس وإحداث أثر إيجابي في حياة المجتمعات.

وقال سموه: "دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تتبنى رسالة واضحة، محورها النهوض بالإنسان وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وتركز على تعزيز الابتكار في مواجهة التحديات والمتغيرات المتسارعة التي تحملها الموجة الجديدة من التكنولوجيا.. جائزة تكنولوجيا الحكومات تعكس نهجنا وتوجهاتنا بتحفيز الطاقات ودعم الجهود لتأسيس جيل مستقبلي من الخدمات الحكومية التي تسهل حياة الناس".

حضر التكريم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، ومسرور بارزاني، رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين وضيوف الدولة المشاركين في أعمال القمة العالمية للحكومات.

4 فائزين

وشملت قائمة الفائزين بجائزة تكنولوجيا الحكومات،"iRASTE" من وزارة النقل البري والطرق السريعة في الهند، وفاز في فئة الخدمات الحكومية المدعومة بالذكاء الاصطناعي،



وفي فئة التحول الرقمي الشامل، فازت "بطاقة العائلة الرقمية" من وزارة التنمية الرقمية والابتكار وصناعة الطيران في كازاخستان،



وفي فئة الخدمات التعليمية، فاز مشروع مخرجات التعليم من وزارة التعليم في جمهورية غانا،



وفي فئة خدمات الرعاية الصحية، فاز مشروع منصة الخدمات الصحية من وزارة الصحة الإندونيسية.

iRASTE

ويهدف مشروع "iRASTE"، من وزارة النقل البري والطرق السريعة في الهند، والفائز في فئة الخدمات الحكومية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى إعادة تصور السلامة على الطرق باستخدام قدرات الذكاء الاصطناعي

في التنبؤ، والتي يمكن أن تسهم في منع وقوع الحوادث حتى قبل وقوعها، ويتوقع أن يؤدي المشروع إلى انخفاض بنسبة 50% في حوادث الطرق في مدينة ناجبور وتقليل النقاط السوداء على شبكة الطرق بالمدينة.

ويطبق المشروع الحلول الذكية للسلامة على الطرق من خلال التكنولوجيا والهندسة، من خلال منهج الأنظمة الآمنة على سلامة المركبات وتحليل التنقل وسلامة البنية التحتية. وتمتلك الهند واحدة من أكبر شبكات الطرق في العالم، وتهدف حكومة الهند إلى خفض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق الهندية بنسبة 50% بحلول عام 2030، ومع تعزيز السلامة على الطرق، ستلعب التكنولوجيا دوراً تحوّلياً في تمكين الطرق والسائقين الأكثر ذكاء وأماناً.

بطاقة العائلة الرقمية

أما مشروع "بطاقة العائلة الرقمية" من وزارة التنمية الرقمية والابتكار وصناعة الطيران في كازاخستان، الفائز في فئة التحول الرقمي الشامل، فأسهم في إحداث ثورة في منظومة الرعاية الاجتماعية في كازاخستان، إذ يستخدم مركز تمويل التنمية، الذي تم إطلاقه عام 2022، التكنولوجيا الرقمية المتقدمة لتقييم جودة حياة الأسر، واستخلاص البيانات من 87 قاعدة بيانات حكومية لتحديد الفئات السكانية الأقل حظاً وتقديم الدعم المستهدف.



ومن خلال تدابير استباقية، تضمن مؤسسة تمويل التنمية وصول المساعدة في الوقت المناسب إلى المحتاجين، ما يسهم في الحد من الفقر، وتحسين الوصول إلى الموارد، والحد من عدم المساواة.

ومع تقديم أكثر من 6.3 مليون أسرة خدمات رقمية واستباقية لنحو 12 مليون شخص، تؤكد مؤسسة تمويل التنمية التزام كازاخستان بالتنمية الشاملة والرفاهية المجتمعية.

ومنذ سبتمبر 2022، تم تقديم المساعدة الاجتماعية المستهدفة لأكثر من 10 آلاف أسرة. كما تم تقديم وجبات ساخنة لأكثر من 12 ألف تلميذ، وإعفاء 300 ألف طالب من الذهاب إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري.

مخرجات التعليم في غانا

أما مشروع مخرجات التعليم من وزارة التعليم في جمهورية غانا، الفائز في فئة الخدمات التعليمية، فهو مشروع هادف إلى تحسين جودة التعليم في المدارس الأساسية ذات الأداء المنخفض، وتعزيز المساواة والمساءلة في قطاع التعليم. وسيستهدف المشروع ما يقرب من 70 ألف طفل خارج المدرسة في المناطق التي تعاني من أعلى معدلات التغيب والتسرب، وفي المناطق المحرومة تاريخياً من بنية تحتية تعليمية قوية، وفي منطقتي أكرا الكبرى وكوماسي متروبوليتان.



كما يوفر المشروع الفرص للطلاب المسجلين بالفعل في 600 مدرسة مستفيدة من برنامج "غالوب"، للاستفادة من الحلول والإمكانات المعززة التي يدعمها مقدمو الخدمات.

منصة الخدمات الصحية الإندونيسية

ويمثل مشروع منصة الخدمات الصحية الإندونيسية "SatuSehat" من وزارة الصحة الإندونيسية، الفائز في فئة خدمات الرعاية الصحية، حلاً مبتكراً في تقديم خدمات الرعاية الصحية في إندونيسيا، ومواجهة تحدي تجزئة البيانات الصحية في مختلف التطبيقات، وعدم توحيد البيانات الوصفية في أنظمة المعلومات الخاصة بالمرافق الصحية.



وقامت وزارة الصحة الإندونيسية بتطوير المشروع ليمثل منصة لتبادل المعلومات الصحية للسجل الطبي الإلكتروني للمريض من خلال دمج البيانات الصحية الفردية لأكثر من 60 ألف من مرافق الرعاية الصحية. ويعمل المشروع على تسهيل دمج بيانات أنظمة معلومات المرافق الصحية مع بعضها البعض. بحيث يمكن الوصول إلى البيانات من خلال تطبيق الهاتف المحمول، مع أكثر من 110 ملايين مستخدم مسجل، ويركز على جهود الترويج والوقاية الأولية بدءا من الحمل وحتى سن الشيخوخة.



ويمثل المشروع فرصة واستثماراً طويل الأجل في استخدام التكنولوجيا لتوفير رعاية متكاملة تتمحور حول المريض وتخدم مواطني إندونيسيا، لتحسين الكفاءة وجودة خدمات الرعاية الصحية. وقد تم دمج أكثر من 20,000 مرفق صحي مع المنصة، ومن المقرر دمج جميع المرافق الصحية (60,000 مرفق) في جميع أنحاء إندونيسيا خلال عام 2024.

تطوير حلول مبتكرة واستكشاف فرص جديدة لمستقبل أفضل



ويشرف على جائزة "تكنولوجيا الحكومات" برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقد تم تصميم الجائزة بهدف تشجيع الطلاب الرواد والباحثين والهيئات والمؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص والشركات الناشئة على تطوير حلول مبتكرة واستكشاف فرص جديدة لمستقبل أفضل.

واستهدفت جائزة تكنولوجيا الحكومات في نسختها التاسعة، الجهات الحكومية المركزية أو المحلية، في جميع أنحاء العالم، التي صممت حلول إبداعية ومبتكرة لمعالجة التحديات، والتي تشكل تجارب خدمات حكومية استثنائية. وتهدف الجائزة إلى التعريف بالحلول التي تتبنى مناهج جديدة وتستفيد بكفاءة من التكنولوجيا لحل المشكلات التي تؤثر على شريحة كبيرة من المجتمع، وتوفر فوائد ملموسة مع القدرة على التوسع جغرافيا عبر الحدود.

وتحتفي جائزة تكنولوجيا الحكومات 2024 بالابتكار في تطوير تجارب خدمات حكومية تتمحور حول الإنسان من خلال 4 فئات رئيسية تشمل؛ الخدمات التعليمية، وخدمات الرعاية الصحية، والخدمات الحكومية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي الشامل.

وعمل فريق تحكيم مستقل على تقييم الترشيحات، وتبنى في عملية التقييم عددا من المعايير شملت مستوى الابتكار من خلال قياس اعتماد مناهج وتقنيات جديدة تستفيد من التكنولوجيا لتقديم الحلول بطريقة مبسطة وأكثر كفاءة، والتأثير المتمثل في قدرة الحل على معالجة التحديات التي تؤثر على جزء كبير من السكان، مما يوفر فوائد ملموسة، والنضج في جاهزية وقوة الحل ومستوى اعتماديته، وقابلية التوسع والتكرار وشمول الحل المبتكر قاعدة أوسع من المستفيدين أو مناطق جغرافية أوسع، واستدامة الحل المبتكر ومميزاته من حيث التكلفة والجدوى المالية، وتأثيره البيئي.