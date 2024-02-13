محمد بن راشد يكرم الفائزين في جائزة ابتكارات الحكومات الخلاقة

كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فريق مشروع "روبورويال" لدعم النظام البيئي من الجمهورية التركية، وفريق مشروع "تحقيق التوازن في الوقت" من مملكة إسبانيا، الفائزين بجائزة ابتكارات الحكومات الخلاقة في دورتها السادسة، التي تم عرضها في منصة ابتكارات الحكومات الخلاقة، والتي يشرف عليها مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، وتنظم بعنوان "منظور جديد"، وتضم 13 ابتكاراً عالمياً، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2024.

13 مشروعاً في منافسة عالمية

وتنافس المشروعان الفائزان مع 11 ابتكاراً آخر تم ترشيحها وتقديمها في منصة ابتكارات الحكومات الخلاقة، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024، وشملت قائمة الدول المرشحة للجائزة كلا من؛ كندا، وغواتيمالا، والصين، والولايات المتحدة الأمريكية، وكينيا، والمملكة المتحدة، وفنلندا، وإسبانيا، وأستراليا، والهند، وفرنسا، ورواندا، والجمهورية التركية.

"روبورويال"

ويجمع مشروع "روبورويال" بين الروبوتات المصغرة والذكاء الاصطناعي، في عملية هادفة لتعزيز جودة حياة ملكات النحل، بما يرتقي بجودة عملية التكاثر. وقد عمل فريق من جامعة الشرق الأوسط التقنية، في تركيا، على تطوير خلية مبتكرة لمراقبة تحركات النحل لجمع البيانات حول سلوكها، بما يوفر الفرصة لتطوير روبوتات تحل محل النحل المسؤول عن تغذية الملكة والعناية بها، إضافة إلى تسهيل عملية نقل الفرومونات، ما يرفع كفاءة عملية التكاثر وتزايد أعداد النحل، ويدعم في المحصلة النظام البيئي ونمو النباتات والحيوانات.

ويقوم النحل بدور أساسي في حفظ استقرار النظام البيئي ودعم الزراعة، إذ يلقّح

75% من إجمالي المحاصيل المزروعة لإنتاج الغذاء البشري عالمياً، ما يتطلب تلقيح 5000 تريليون زهرة كل عام.



ويعمل مشروع "روبورويال" على استكشاف إمكانات التكنولوجيا الحيوية الهجينة، ويقدم معطيات مهمة تدعم عملية تصنيع كائنات فائقة التطور ترتكز على مبدأ التعاون بين الروبوتات والحيوانات، ويدمج بين تكنولوجيا الروبوتات وحلول الذكاء الاصطناعي لمواجهة التراجع في أعداد نحل العسل، بما يسهم في ضمان إنتاج ما يكفي من الغذاء للبشر، ويجري تنفيذ هذا المشروع أيضاً في كل من جمهورية التشيك والنمسا.

أول قانون وطني خاص باستخدام الوقت

أما مشروع أول قانون وطني خاص باستخدام الوقت "تحقيق التوازن في الوقت" من برشلونة في إسبانيا، فيأتي في سياق توجه غير مسبوق في تطوير سياسات الوقت تقود برشلونة، في ظل الإدراك المتزايد على مستوى الدول لقيمة الوقت باعتباره احتياجاً أساسياً وحقاً من حقوق الإنسان، وقد أصبحت واحدة من أولى المدن الأوروبية التي أدرجت استخدام الوقت في أجندة سياساتها، فألهمت أكثر من 75 مدينة أخرى في العالم لتحذو حذوها، بما في ذلك ستراسبورغ في فرنسا؛ وميلان في إيطاليا؛ ومونتيفيديو في أوروغواي، وجميعها أعضاء في "شبكة الحكومات المحلية والإقليمية المعنية بالوقت".



وتتراوح السياسات الحكومية المبتكرة التي تنفذها الحكومات من سن "قوانين سياسات الوقت" وتعيين "مدير تنفيذي لسياسات الوقت"، إلى توفير التعليم المجاني للأطفال وإعادة تنظيم جداول الخدمات في المدن لتقليل حركة المرور في ساعات الذروة.

ويؤدي فقر الوقت، وهو ندرة الوقت الشخصي، إلى تداعيات بالغة الأثر على الصحة البدنية والعقلية، فضلاً عن تأثيره على الإنتاجية، والمساواة، والاستدامة. ويعد تبني سياسات الوقت ركيزة أساسية للسياسات الحكومية، تهدف إلى بناء مجتمع أكثر إنصافاً واستدامة وصحة.

وترجح دراسات وتقديرات أن قوانين استخدام الوقت قد تؤثر إيجاباً على 88% من الموظفين، مع زيادة الإنتاجية بنسبة 15% والتأثير بشكل إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي، فيما تشير إحصاءات إلى أن 35% من النساء يعانين حاليًا من فقر الوقت، ومن الممكن تزويدهن بساعتين إضافيتين من وقت الفراغ أسبوعيًا، كما تنعكس هذه السياسات على أوقات التنقل فتخفضها بنسبة 40%، وتسهم في رفع مستوى السعادة وجودة الحياة بنسبة 10%.

وقد أيدت مؤسسات بارزة "إعلان برشلونة بشأن سياسات الوقت"، وهي تجتمع سنوياً في برشلونة لحضور القمة العالمية لسياسات الوقت، التي تُعرف بـ"أسبوع استخدام الوقت".

"ابتكارات الحكومات الخلاقة" في نسختها السادسة

يذكر أن مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي أطلق النسخة السادسة من "ابتكارات الحكومات الخلاقة"، عبر منصة القمة العالمية للحكومات 2024، لتعريف المشاركين بأبرز التجارب والمبادرات والحلول المبتكرة التي طورتها الحكومات، تم اختيارها من 13 دولة.

وتهدف منصة ابتكارات الحكومات الخلاقة إلى عرض أبرز التجارب الحكومية المبتكرة من مختلف دول العالم، وتشكل فرصة لتبادل المعرفة وتمكين المسؤولين من اختبار الأدوات المبتكرة التي تساعدهم على الاستعداد للمستقبل وإدارة حكوماتهم بما يتلاءم مع متطلباته.

الطُفیلیات لتصمیم النقل الحضري



وقدمت "ابتكارات الحكومات الخلاقة" إلى جانب الابتكارين الفائزين، أحد عشر مشروعاً مبتكراً، وفي محور الذكاء البديل، عرفت المنصة بمشاريع مبتكرة شملت، مشروع الطُفیلیات لتصمیم النقل الحضري من كندا، ويقوم على استخدام الطفيليات للتخطيط الحضري، حيث عمل فریق من الباحثین في جامعة تورنتو الكندیة على تصمیم نموذج افتراضي یستخدم مھارة الطُفیلیات المُقسّمة في النمو لتصمیم جزء من مترو تورونتو، ونتج عن هذا النموذج شبكة أقوى بنسبة %40 من الشبكات التي تمت ھندستھا من قبل الإنسان، ويمكن لمسؤولي التخطیط الحضري استخدام ھذا النموذج في تصمیم شبكات طرق جدیدة أو توسیع الشبكات الحالیة.

ديب جرين



أما مشروع ديب جرين من غواتيمالا، فيستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي في جمع بیانات عالیة الدقة حول المساحات والبنیة التحتیة لتطویر سیناریوھات لمحاكاة التنمیة الحضریة المستدامة استناداً إلى نماذج بیولوجیة، وقد مكن مدينة غواتيمالا من إعادة تصميم مواقع مكبات النفايات (99% من مكبات النفايات البالغ عددها 2240 مكبا غير قانوني وعشوائي) بنظام ديب جرين المبني على حركة الطفیلیات المقسمة حيث قدمت محاكاة للتطور الحضري.

كما طور المشروع مقترحين إضافيين للمدینة، الأول مخطط لإعادة الحیاة البریة لتعزیز التعایش بین الإنسان والحیوانات البریة، والثاني مخطط للزراعة الحضریة لتعزیز الأمن الغذائي وفرص العمل لسكان الریف.



توظيف الديدان



أما مشروع توظيف الديدان الذي طوره فريق مشترك من الصين والولايات المتحدة الأمريكية فيقوم بجمع بیانات التنوع البیولوجي بطرق مبتكرة، تقوم على استخدام الدیدان الماصة للدماء في جنوب غرب الصین لجمع بیانات التنوع البیولوجي، ويتغذى هذا النوع من الديدان، على الفقاريات ويمكنه الاحتفاظ بوجبته الدمویة لعدة أشھر. وقد قام فریق من الباحثین الأمریكیین والصینیین بجمع أكثر من 30 ألف دودة وعثروا فيها على الأحماض النوویة لجمیع الحیوانات التي تغذت علیھا، وقد وفرت الدودة على الباحثين الوقت والتكالیف مقارنة بالطرق الیدویة والكامیرات المخبأة، وساعدت على قیاس مدى التنوع البیولوجي بطریقة أكثر فعالیة.



الفیلة صنّاع قرار



ومن كينيا والمملكة المتحدة طرح الفیلة صنّاع قرار "آنيميل إن ذا رووم" تساؤلًا حول ماذا قد يحدث لو قام صناع السیاسات بإشراك الحیوانات في صنع القرار، ويشمل المشروع أفراداً یعیشون بالقرب من الفیلة ولدیھم معلومات عن سلوكیاتھا، إلى جانب أدوات الذكاء الاصطناعي للإصغاء إلى الحیوانات وممثلي الحكومة والمنظمات البیئیة، والمنظمات غیر الحكومیة.



مدینة الكائنات المتعددة



ويقوم مشروع "مدینة الكائنات المتعددة" من فنلندا الذي تعمل عليه مدینة ھلسنكي على سؤال مفاده؛ ماذا لو راعینا الأنواع البیولوجیة ومنحناھا مقعداً على طاولة التخطیط؟ وينطلق المشروع من رؤية مركزها أن الخطط الحكومیة دائما ما تتمحور حول احتیاجات الإنسان، لكنها تؤثرعلى النظام البیئي بأكمله بدءاً من النباتات والحیوانات، وصولاً إلى الفطریات والأحیاء الدقیقة. ويدعم المشروع المدينة في تحقيق مساعيها لتصبح محایدة للكربون بحلول عام 2030، وخالیة من الكربون بحلول عام 2040، وسالبة للكربون في المستقبل.



وشمل محور التوقيت النهري مشاريع ضمت أحد المشروعين الفائزين بالجائزة، وهو مشروع أول قانون خاص باستخدام الوقت من اسبانيا، الذي عملت مدينة برشلونة على تطويره وتطبيقه ليصبح نموذجاً تتبناه العديد من الدول.

السفر إلى المستقبل



أما مشروع السفر إلى المستقبل من أستراليا، فيتمثل في قيام منظمة الكومنولث للبحوث العلمیة والصناعیة بتطوير موقع "التناظرية المناخية" الإلكتروني، الذي یستخدم النمذجة المناخیة لمساعدة مستخدمیه على تحدید المدن التي تمر حالیاً بظروف مناخیة مماثلة لما یُتوقع لمدنھم أن تشھده مستقبلا. وقد أثبتت المنصة فعالیتھا خاصة في القطاع الزراعي حیث ساھمت بإستراتیجیات تكیف عدة في مجال تفوق قیمته 70 ملیار دولار سنویاً في أستراليا.

الذكریات الاصطناعیة



ويبحث مشروع الذكریات الاصطناعیة من اسبانيا، إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لإعادة ذكريات مرضى الزهايمر والخرف بالتعاون مع مختصين، ويعمل بشكل رئيس على إنتاج إسقاطات مرئیة واقعیة لأحداث من الماضي، وقیاس قدرتھا على إبطاء تطور المرض، ويعمل المشروع على إعادة بناء ذكریات من فقدوا القدرة على استحضار ماضیھم.

المقاييس الشخصية



في المحور الثالث: المقاييس الشخصية، قدمت ابتكارات الحكومات الخلاقة، مشروع جمعیة البیانات التعاونیة من الهند، الهادف إلى مواجھة التحدیات الناشئة عن التحكم غیر المتوازن في البیانات والافتقار للقیمة في اقتصاد البیانات خصوصاً التحديات التي تواجه النساء.

وأسهمت تعاونیات البیانات النسائیة في معالجة مسألة الإقصاء من البیانات، وتعزیز سلطة اتخاذ القرار، وتیسیر الوصول إلى الخدمات المالیة، وإنشاء عروض قیمة تلائم النساء، وستفيد ھذه المزایا القطاع الزراعي بشكل خاص، في ضوء تأنیث القوى العاملة، وعدم تمكن النساء من استخدام بیاناتھن بما یحقق لھن الفائدة والقیمة.

أما مشروع مانثان "منصة تمويل الابتكارات" من الهند، فيعالج التحدیات التي تواجھھا الشركات الناشئة في مجال الابتكار مع التركیز على التقنیات الحدیثة وأھداف التنمیة المستدامة ومراكز التمیز لدعم الشركات الناشئة، وتعمل المنصة على تجمیع بیانات التحدیات العالمیة، وربط الشركات الھندیة الناشئة بمختلف الفرص، إضافة إلى استعراض الابتكارات الجاھزة للطرح في الأسواق ومبادرات البحث والتطویر المستقبلیة.

ومن فرنسا، قدمت ابتكارات الحكومات الخلاقة مشروع التحكیم اللامركزي لفض المنازعات الإلكترونیة "منصة كلاروس" اللامركزية، التي تستند إلى تقنية البلوك تشين لفض المنازعات وتوفر حلولا شفافة وفعالة، وقد قامت المنصة بفض أكثر من 1600 نزاع، عادةً في غضون 3 أیام، فيما تقل تكلفة المنصة بنحو 8 إلى 10 مرات من الطرق التقلیدیة لفض النزاعات.

أما مشروع مھمات بدلاً من التخصصات الدراسیة من رواندا، فيتمثل في نموذج تعليمي مبتكر، يحدد من خلاله الطلاب في "جامعة القیادة الإفریقیة" أھدافھم بدلاً من اختیار تخصص محدد، ما يمنحهم فرصة تصميم تجربتھم التعلیمیة استناداً إلى التحدیات التي یریدون حلھا والتأثیر الذي یریدون إحداثه في أفریقیا.

ومن تركيا، مثل مشروع روبورویال الفائز بجائزة ابتكارات الحكومات الخلاقة، تطبيقاً متفرداً في دعم استقرار النظام البيئي وتحسين واقع القطاع الزراعي، من خلال دمج الروبوتات بالذكاء الاصطناعي لمواجھة التراجع في أعداد نحل العسل وضمان ما یكفي من الغذاء للبشر.

لجنة تحكيم عالمية

وتوزعت الابتكارات المشاركة في المنصة على ثلاثة محاور هي؛ الذكاء البديل الذي يركز على إمكانية الاستعانة بكائنات أخرى لاستخلاص المعلومات، و"التوقيت النهري" وهو مفهوم يبحث في طرق جديدة لحساب الوقت، والمقاييس الشخصية.

وعملت لجنة تحكيم مستقلة تتكون من عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال الابتكار في مؤسسات رائدة عالميا ومحليا وفي القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية، تضم كلاً من صوفي هاو مفوض أجيال المستقبل السابق في ويلز، وجيليان دورنر نائب مدير الحوكمة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبرونا سانتوس مدير عام معهد البرازيل، وتمارا سينتيتش مدير مكتب الابتكار في حكومة ولاية كاليفورنيا، الوزير الرقمي في الحكومة الثانية والأربعين للجبل الأسود، وبوجا وارير كبير مسؤولي الشراكات في "إيه بوليتيكال" على إجراء التقييم النهائي للابتكارات، واعتمدت في عملية التقييم ثلاثة معايير شملت؛ الحداثة، ويركز على تقييم مدى اختلاف الحل أو الفكر الجديد عن ما هو متبع حاليا، وإلى أي مدى يعتمد الابتكار على نماذج وعمليات وتقنيات جديدة، ومشاركة جهات أو أفراد جدد لتقديم الأثر المطلوب، ومعيار القابلية للتكرار الذي يقيم مستوى قابلية الابتكار لإثارة أفكار وابتكارات جديدة في قطاعات ودول مختلفة، ومعيار الأثر، الذي يغطي نطاق وأهمية التحدي الذي يسعى الابتكار إلى حله، إضافة إلى مدى مساهمة الحل في تحسين الظروف المحيطة بالتحدي.

يذكر أن القمة العالمية للحكومات تمثل منصة دولية لاستشراف وصناعة حكومات المستقبل، وحاضنة لمجموعة من الجوائز العالمية الهادفة لتحفيز الابتكار والتميز في مختلف مجالات العمل الحكومي، من خلال جوائز القمة العالمية للحكومات.