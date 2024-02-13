بايدن: قدنا تحالفا من خمسين دولة من أجل أوكرانيا

بايدن: قدنا تحالفا من خمسين دولة من أجل أوكرانيا
التاريخ
2/13/2024 2:34:28 PM
(MENAFN
- Youm7) قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنها قدنا تحالفا من خمسين دولة من أجل أوكرانيا، مضيفا أن ذخائر المدفعية نفذت من الجنود الأوكرانيين، ويجب مساعدتهم.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عرضته قناة القاهرة الإخبارية، أن الإخفاق في دعم أوكرانيا في هذه اللحظة لن يغفر أبدا، مؤكدا أن دعم أوكرانيا يسمح بدعم قدراتنا الصناعية.
MENAFN13022024000132011024ID1107848025
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.