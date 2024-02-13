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بايدن: قدنا تحالفا من خمسين دولة من أجل أوكرانيا

2/13/2024 2:34:28 PM
(MENAFN- Youm7) قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنها قدنا تحالفا من خمسين دولة من أجل أوكرانيا، مضيفا أن ذخائر المدفعية نفذت من الجنود الأوكرانيين، ويجب مساعدتهم.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عرضته قناة القاهرة الإخبارية، أن الإخفاق في دعم أوكرانيا في هذه اللحظة لن يغفر أبدا، مؤكدا أن دعم أوكرانيا يسمح بدعم قدراتنا الصناعية.








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