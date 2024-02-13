الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار فرنسا بفرض عقوبات على 28 مستعمرا إسرائيليا

MENAFN - Youm7) رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بقرار وزارة الخارجية الفرنسية فرض عقوبات على 28 مستعمرا إسرائيليا "متطرفا"، تورطوا في هجمات وأعمال عنف ضد مواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرته قرارا شجاعا وخطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو ضرورة فرض المزيد من العقوبات على كامل المنظومة الاستيطانية الاستعمارية في كامل أرض دولة فلسطين.

وطالبت الوزارة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، الدول كافة بفرض عقوبات رادعة ليس فقط على المستعمرين المتطرفين وإنما أيضا وضع منظمات المستعمرين الإرهابية والمنظومة الاستعمارية برمتها على قوائم الإرهاب، وممارسة ضغط على دولة الاحتلال لإجبارها على وقف الاستعمار وتفكيك ميليشيات المستعمرين المسلحة وسحب أسلحتها.



