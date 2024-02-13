الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار فرنسا بفرض عقوبات على 28 مستعمرا إسرائيليا

(MENAFN
- Youm7) رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بقرار وزارة الخارجية الفرنسية فرض عقوبات على 28 مستعمرا إسرائيليا "متطرفا"، تورطوا في هجمات وأعمال عنف ضد مواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرته قرارا شجاعا وخطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو ضرورة فرض المزيد من العقوبات على كامل المنظومة الاستيطانية الاستعمارية في كامل أرض دولة فلسطين.
وطالبت الوزارة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، الدول كافة بفرض عقوبات رادعة ليس فقط على المستعمرين المتطرفين وإنما أيضا وضع منظمات المستعمرين الإرهابية والمنظومة الاستعمارية برمتها على قوائم الإرهاب، وممارسة ضغط على دولة الاحتلال لإجبارها على وقف الاستعمار وتفكيك ميليشيات المستعمرين المسلحة وسحب أسلحتها.
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